Бројке за бригу: Више од половине корисника не провјерава информације са интернета

Повјерење у истинитост и тачност информација и садржаја на интернету постало је један од највећих изазова дигиталног доба, а Република Српска није изузетак тог глобалног питања, навео је Републички завод за статистику.
Како је појашњено, интернет је преплављен сумњивим, полутачним, често и лажним садржајем који кориснике може да доведе у заблуду, а креатори таквог садржаја настоје да изазову јаке емоције попут страха или одушевљења који могу да надјачају рационално поимање одређене теме.
Завод за статистику је у том контексту навео податке истраживања из прошле године по којима 55,6 одсто корисника интернета садржај конзумира пасивно, без провјеравања, што оставља велики простор за ширење садржаја који је дезинформишући или лажан.
По тим резултатима 44,4 одсто корисника интернета у Српској изражава скептицизам и неповјерење у садржај на интернету, због чега на различите начине провјеравају истинитост тог садржаја.
Корисници су најчешће провјерили истинитост садржаја или информација тражењем других извора информација на интернету.
"Приликом тражења информација на интернету, неопходно је провјерити извор, аутора и временски период на који се та информација односи", упозорио је Републички завод за статистику.
