Бројке за бригу: Више од половине корисника не провјерава информације са интернета

05.04.2026 09:06

Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Повјерење у истинитост и тачност информација и садржаја на интернету постало је један од највећих изазова дигиталног доба, а Република Српска није изузетак тог глобалног питања, навео је Републички завод за статистику.

Како је појашњено, интернет је преплављен сумњивим, полутачним, често и лажним садржајем који кориснике може да доведе у заблуду, а креатори таквог садржаја настоје да изазову јаке емоције попут страха или одушевљења који могу да надјачају рационално поимање одређене теме.

Завод за статистику је у том контексту навео податке истраживања из прошле године по којима 55,6 одсто корисника интернета садржај конзумира пасивно, без провјеравања, што оставља велики простор за ширење садржаја који је дезинформишући или лажан.

По тим резултатима 44,4 одсто корисника интернета у Српској изражава скептицизам и неповјерење у садржај на интернету, због чега на различите начине провјеравају истинитост тог садржаја.

Корисници су најчешће провјерили истинитост садржаја или информација тражењем других извора информација на интернету.

"Приликом тражења информација на интернету, неопходно је провјерити извор, аутора и временски период на који се та информација односи", упозорио је Републички завод за статистику.

Више из рубрике

У Српској рођено 13 беба

Друштво

У Српској рођено 13 беба

23 ч

0
Вјерници који поштују грегоријански календар данас славе Ускрс

Друштво

Вјерници који поштују грегоријански календар данас славе Ускрс

1 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Дан жалости у Броду и Дервенти

1 д

0
Вјерници славе Цвијете, дан када је Исус ушао у Јерусалим

Друштво

Вјерници славе Цвијете, дан када је Исус ушао у Јерусалим

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

08

12

Виц дана: Дошао Хасо пијан у јавну кућу

