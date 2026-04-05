05.04.2026 08:07

Вјерници славе Цвијете, дан када је Исус ушао у Јерусалим
Српска православна црква /СПЦ/ прославља данас Цвијети, празник који симболизује царски и свечани улазак Исуса Христа у Свети град Јерусалим.

Улазак Христов у Јерусалим - Цвијети слави се дан по васкрсењу Лазаревом, односно Лазаревој суботи и Врбици, шесте недјеље Великог поста и недјељу дана пред Васкрс. Цвијети су покретни празник.

Христос је ушао у Јерусалим јашући на магарцу, а народ га је дочекао као цара, простирући испред њега своје хаљине и гранчице дрвећа и носећи у рукама гранчице палме.

Глас да долази Спаситељ, онај који је васкрсао Лазара, брзо се раширио и мноштво народа му се придружило. Једни су га дочекивали са палминим гранчицама у руци, други су бацали своје хаљине на пут куда ће проћи, трећи су резали гранчице од дрвета и бацали на пут.

Када је Исус Христос изашао на Маслинску гору, они који га пратише повикаше: "Осана, Сину Давидовом! Благословен који иде у име Господње, цар Израиљев!".

Али Исус Христос је цијелим путем био жалостан, и кад силазаше низ гору, он баци поглед на Јерусалим у долини, заплака се и рече: "О, Јерусалиме! Кад би ти знао, особито у овај дан, шта је за срећу твоју, али је сад сакривено од твојих очију. Јер ће доћи дани да ће те опколити непријатељи твоји са свих страна, и разбиће тебе и дјецу твоју и неће оставити у теби камен на камену за то што ниси познао вријеме у које си похођен".

Угледавши Исусов улазак у Јерусалим, многи се запиташе: "Ко је то?", а из гомиле народа одговорише: "Исус, пророк из Назарета Галилејског".

Потом Христос уђе у храм, гдје су били болесни и сакати, смилова се на њих и све их исцијели. Међу народом и дјецом завлада велико одушевљење, те су му клицали: "Осана, Сину Давидовом, Цару Израиљском!"

Слушајући то, Исусу Христосу приђоше неки фарисеји, па му рекоше: "Чујеш ли то што ови говоре?", а он им одговори: "Зар нисте никада читали: из уста мале дјеце и одојчади, начинио си себи хвалу".

Цијелог дана Исус Христос држао је проповиједи у храму, а увече се са својим ученицима вратио у Витанију.

Догађај Христовог уласка у Јерусалим на икони се представља како Христос јаше на магарету, а прате га ученици, док народ простире своје хаљине и баца гранчице на пут.

Овим празником обиљежава се посљедња недјеља пред почетак Исусовог страдања, смрти и Васкрсења.

Више из рубрике

Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године

Друштво

Будимир: У Министарству запослено око 400 потомака погинулих припадника полиције

1 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Привредник из Дервенте: Нисам очекивао толики одзив за акцију „Три дјетета - три стана”

1 д

0
Депонија Требиње

Друштво

Хаос на требињској депонији: Шире се дим и смрад

1 д

0
Мићо Ћетковић, шеф Представништва Републике Српске у Њемачкој

Друштво

Познато када и гдје ће бити сахрањен Мићо Ћетковић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

