Привредник из Дервенте: Нисам очекивао толики одзив за акцију „Три дјетета - три стана”

04.04.2026 21:11

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.
Привредник из Дервенте Миланко Белешевић је остао затечен одзивом на хуманитарну акцију „Три дјетета – три стана” у оквиру које је поклонио стан малишану настрадалих свештеникa Ненад Митрића (33) и његове супруге Недељке (32).

Белешевић је позвао друге донаторе да обезбједе станове за преостале двоје дјеце и тако им помогну и пруже бољу будућност.

- Ни сам нисам могао слутити кад сам писао текст и позив на хуманитарну акцију „Три стана за троје дјеце“ да ће хуманитарна акција имати оволики одзив. Телефон ми је блокиран од позива пријатеља и познаника. Акцију затварамо јер циљ је остварен - три стана за насу дјечицу, навео је Белешевић.

Станове за остало двоје дјеце су дали лидер СНСД-а Милорад Додик и предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра „Јахорина“ Недељко Елек. И градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић је рекао да ће дати стан.

Привредник из Дервенте се захвалио и донаторима који су хтјели да подрже ову хуманитарну акцију.

- Захваљујем се на позиву пријатељу Младену Милановићу Каји власнику компаније МГ Минд као и на позиву градоначелника Бања Лука Драшка Станивуковића који су изразили исто зељу да донирају станове. Хвала свима.

Све троје дјеце се налазе ван животне опасности и тренутно су на лијечењу у Хрватској.

Познато стање дјеце након тешке несреће код Брода

Страдали свештеник и попадија

Ради подсјећања, у несрећи која се догодила синоћ на подручју Новог Села код Брода страдали су супружници свештеник Ненад М. (33) и његова супруга Недељка М. (32).

Њихов аутомобил „Опел корса“ сударио се с теретним камионом, при чему су родитељи изгубили живот на лицу мјеста, док је троје њихове малољетне дјеце превезено у болницу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног текста на порталу atvbl.rs.

