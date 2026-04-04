Привредник из Дервенте: Нисам очекивао толики одзив за акцију „Три дјетета - три стана”

Привредник из Дервенте Миланко Белешевић је остао затечен одзивом на хуманитарну акцију „Три дјетета – три стана” у оквиру које је поклонио стан малишану настрадалих свештеникa Ненад Митрића (33) и његове супруге Недељке (32).
Белешевић је позвао друге донаторе да обезбједе станове за преостале двоје дјеце и тако им помогну и пруже бољу будућност.
- Ни сам нисам могао слутити кад сам писао текст и позив на хуманитарну акцију „Три стана за троје дјеце“ да ће хуманитарна акција имати оволики одзив. Телефон ми је блокиран од позива пријатеља и познаника. Акцију затварамо јер циљ је остварен - три стана за насу дјечицу, навео је Белешевић.
Станове за остало двоје дјеце су дали лидер СНСД-а Милорад Додик и предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра „Јахорина“ Недељко Елек. И градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић је рекао да ће дати стан.
Привредник из Дервенте се захвалио и донаторима који су хтјели да подрже ову хуманитарну акцију.
- Захваљујем се на позиву пријатељу Младену Милановићу Каји власнику компаније МГ Минд као и на позиву градоначелника Бања Лука Драшка Станивуковића који су изразили исто зељу да донирају станове. Хвала свима.
Све троје дјеце се налазе ван животне опасности и тренутно су на лијечењу у Хрватској.
Ради подсјећања, у несрећи која се догодила синоћ на подручју Новог Села код Брода страдали су супружници свештеник Ненад М. (33) и његова супруга Недељка М. (32).
Њихов аутомобил „Опел корса“ сударио се с теретним камионом, при чему су родитељи изгубили живот на лицу мјеста, док је троје њихове малољетне дјеце превезено у болницу.
