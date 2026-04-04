Познато када и гдје ће бити сахрањен Мићо Ћетковић

Мићо Ћетковић, шеф Представништва Републике Српске у Њемачкој од његовог оснивања, биће сахрањен у четвртак, 9. априла, на мјесном гробљу Пељаве у општини Лопаре.
Из Општинског одбора СНСД-а Лопаре Срни је потврђено да ће опијело бити у 12.00 часова испред куће у Пељавама.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран је у телеграму саучешћа поводом смрти Ћетковића истакао је да је он током обављања одговорне дужности показао изузетну посвећеност, професионализам и предан рад на јачању дипломатских веза и угледа Републике Српске у иностранству.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик је у телеграму саучешћа навео да је Ћетковић својим радом и посвећеношћу дао немјерљив допринос афирмацији и промоцији Републике Српске и њених вриједности у дијаспори.
