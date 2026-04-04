Сахрањен Маринко Бјелица, отац троје погинулих бораца Војске Републике Српске

04.04.2026 15:58

Маринко Бјелица, отац троје погинулих бораца Војске Републике Српске, сахрањен је данас у мјесном гробљу у Широкарима гдје почивају и његова дјеца.

Сахрани је, поред многобројних грађана, присуствовао изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Небојша Видаковић, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и локалних власти, преноси Срна.

Свештеник Његослав Јелисић рекао је да се данас Трново опрашта од мученика који је дао три анђела за Републику Српску.

"Његова жртва је огромна и никад не смијемо да заборавимо синове и кћери који су своје животе дали за Републику Српску", поручио је Јелисић.

У име породице, од Маринка се опростио његов унук Василије, син јединог преживјелог Маринковог дјетета Зорана.

Василије је захвалио свима који су дошли на посљедњи испраћај његовог дједа истичући да је Маринко Бјелица херој којег његов народ никад неће заборавити.

На гробљу су прочитана и писма Борачке организације и општине Трново.

Претходно је у Цркви Светог великомученика Георгија у Трнову служено опијело Маринку Бјелици, који је преминуо у 80. години након дуге и тешке болести.

Маринку су током Одбрамбено-отаџбинског рата као борци Војске Републике Српске погинули синови Драган и Јанко, те кћерка Радмила.

И Маринко је био борац ВРС и тежак ратни војни инвалид, као и најстарији Зоран, једини од његове дјеце који је преживио рат.

