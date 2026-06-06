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Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана

Аутор:

АТВ
06.06.2026 13:48

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Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана
Фото: Tanjug/AP Photo/Rodrigo Abd

Сједињене Државе одбиле су да издају визе дијелу стручног и административног особља националног Фудбалског тима Ирана уочи Свјетског првенства.

Визе су одобрене свим играчима у 26-чланом тиму, али је одбијено више чланова стручног штаба и администрације, укључујући медицинско и аналитичко особље, преносе ирански медији.

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Међу одбијенима су менаџер тима Мехди Мохамаднаби, генерални секретар Фудбалског савеза Ирана Хедајат Момбеини и предсједник иранског Фудбалског савеза Мехдију Таџу.

Одлука долази упркос вишемјесечним координацијама између Свјетске фудбалске федерације /Фифа/ и иранских фудбалских власти да би се обезбиједило учешће репрезентације на турниру, који заједнички организују САД, Канада и Мексико.

Иран је првобитно планирао да своју базу за Свјетско првенство успостави у Тусону у Аризони, али је касније, у координацији са Фифом, пребацио операције у Тихуану како би смањио вријеме које би тим морао да проведе у САД.

Предсједник Фифе Ђани Инфантино и високи званичници разговарали су са иранским властима иза затворених врата у настојању да спријече оно што су неки описали као једну од највећих дипломатских криза у историји Свјетског првенства.

Сви запослени и званичници ће пратити тим у Мексику док се настављају напори да им буде обезбијеђена америчка виза.

Иран би требало да одигра све три утакмице групне фазе на западној обали САД, почевши од утакмице против Новог Зеланда у Лос Анђелесу 15. јуна.

Тим ће се касније тог мјесеца суочити и са Белгијом у Лос Анђелесу и Египтом у Сијетлу.

Свјетско првенство у фудбалу почеће 11. јуна на "Астека" стадиону у Мексико Ситију, док ће финале 19. јула бити одиграно у Њу Џерсију, преноси Срна.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Иран

Америка

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