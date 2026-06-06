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Ирска забранила улазак израелским министрима

Аутор:

АТВ
06.06.2026 10:00

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Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.
Фото: Zeev Hazenfratz/Pexels

Ирско Министарство спољних послова забранило је улазак у земљу израелском министру националне безбједности Итамару Бен-Гвиру и министру финансија Безалелу Смотричу.

Из Министарства су навели да је одлука услиједила у складу са изјавом ирског премијера Мајкла Мартина да ће Ирска предузети мјере како би спријечила чланове израелске Владе да уђу у земљу.

Мартин је изјавио да би ЕУ требало да уведе додатне мјере против двојице израелских министара, наводећи да њихове ријечи и поступци "представљају жељу да се Палестинци уклоне из Палестине".

Портал "Политико" објавио је раније, позивајући се на изворе, да су имена двојице министара уклоњена са потенцијалних спискова санкција ЕУ, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Израел

Ирска

zabrana ulaska

Израел Иран

Палестина

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