Ирска забранила улазак израелским министрима

Аутор:АТВ
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Ирско Министарство спољних послова забранило је улазак у земљу израелском министру националне безбједности Итамару Бен-Гвиру и министру финансија Безалелу Смотричу.
Из Министарства су навели да је одлука услиједила у складу са изјавом ирског премијера Мајкла Мартина да ће Ирска предузети мјере како би спријечила чланове израелске Владе да уђу у земљу.
Мартин је изјавио да би ЕУ требало да уведе додатне мјере против двојице израелских министара, наводећи да њихове ријечи и поступци "представљају жељу да се Палестинци уклоне из Палестине".
Портал "Политико" објавио је раније, позивајући се на изворе, да су имена двојице министара уклоњена са потенцијалних спискова санкција ЕУ, преноси Срна.
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