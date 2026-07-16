Држављани БиХ и Србије изнајмили багер и нестали с њим, штета 30.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у њемачком Кетену осудио је у одсуству држављане Босне и Херцеговине и Србије који су изнајмили мини-багер вриједан око 30.000 евра, а затим нестали без трага. Њих двојица су осуђени на условне казне затвора.
Како преносе медији, током изнајмљивања багера у децембру 2023. године, двојица мушкараца (тада старости 20 и 27 година) користила су фалсификована чешка документа на имена "Тобиас Д." и "Маријан К.". Власница фирме је чак фотографисала документе и провјерила пријаву боравка у Магдебургу. Међутим, касније се испоставило да су сви папири, као и таблице на комбију, којим су дошли, били лажни
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Према свједочењу оштећене, старији починитељ је говорио њемачки прилично добро док је склапао уговор за викенд-најам, док су међусобно комуницирали на свом матерњем језику.
Иначе, овај процес представља и једну врсту правног апсурда. Наиме, током процеса је остало нејасно како су оптужнице уопште правно уручене, с обзиром на то да обојица немају познату адресу становања. Судски позиви су послати службеници суда у граду Пирна (Саксонија), која је из непознатих разлога била именована за њиховог "повјереника за пријем поште".
Иначе, овај модус операнди је део ширег тренда организованог криминала из источне и југоисточне Европе који циља њемачке изнајмљиваче грађевинских машина:
Учестале преваре са грађевинским машинама од стране организованих група из југоисточне Европе представљају изазов за њемачко правосуђе због тешког уручивања позива, али првенствено бјекства починилаца, преносе Независне новине.
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