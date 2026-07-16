Муњевита провала у Градишци: Лопов за пола минута опустошио хундаи

Аутор:АТВ редакција
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Џо Аџовић осумњичен је за обијање аутомобила у Градишци, а надзорне камере забиљежиле су невјероватан снимак на којем се види да му је за цијелу акцију било потребно нешто више од пола минута, сазнаје Алоонлајн.
На снимку се види како осумњичени у дуксерици и шортсу најприје полако прилази паркираном аутомобилу, а затим притрчава и шаком почиње да удара у прозор на возачевој страни.
Након неколико удараца, лактом разбија прозор, нагиње се у аутомобил, отвара врата аутомобила, узима плијен и почиње да бјежи.
Током обијања овог аутомобила хундаи упалио се и аларм, преноси Ало.
Подсјећамо, полиција у Градишци је Адовића ухапсила 16. јула под сумњом да је починио кривично дјело тешка крађа.
"Полицијској станици Градишка је око 3.00 часа, пријављено да је непознато лице употребом физичке снаге извршило провалу у путнички аутомобил марке хундаи, те том приликом отуђило новчаник у којем се налазила одређена количина новца", саопштили су из Полицијске управе Градишка, наводећи иницијале осумњиченог.
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