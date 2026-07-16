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Нови детаљи трагедије: Познат идентитет страдалог у несрећи

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 22:07

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Нови детаљи трагедије: Познат идентитет страдалог у несрећи
Фото: АТВ

Нова саобраћајна несрећа на бх. путевима однијела је још један живот. Једна особа погинула је код Брезе када је аутомобилом слетјела са пута.

Како "Радиосарајево.ба" сазнаје, ријеч је о Азизу Треби из мјеста Непривај, општина Вареш, рођеном 1965. године.

Требо је смртно страдао у превртању путничког возила марке "Шкода", а смрт је констатовао мртвозорник који је изашао на мјесто несреће.

Marija Zaharova

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Незванично се сазнаје да је узрок смрти срчани удар.

Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице Бреза, а о догађају је информисан и дежурни кантонални тужилац Тужилаштва ЗДК.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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