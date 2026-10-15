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Кошаркаши Партизана поражени од Фенербахчеа у Истанбулу

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15.10.2026 22:22

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Кошаркаши Партизана поражени од Фенербахчеа у Истанбулу
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана поражени су од Фенербахчеа у Истанбулу резултатом 74:65 у мечу шестог кола Евролиге.

Партизан послије три везана пораза сад има учинак 3-3, док је Фенербахче на 5-1.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Шејвон Шилдс са 17 поена, 14 је дао Тајлен Хортон-Такер, а по 11 Вил Клајбурн и Вејд Болдвин.

Итан Томпсон је био најефикаснији у Партизану са 13 поена, а Ламар Стивенс и Кеваријус Хејс су дали по 12. Друго полувријеме за Партизан није играо Тоње Џекири који се повредио и остао у свлачионици.

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Партизан је боље отворио меч, водио је 18:7 три минута прије краја прве дионице, пошто су по две тројке из по два шута дали Итан Томпсон и Ламар Стивенс. Послије првих 10 минута било је 19:12 за "црно-бијеле". Гости су водили 28:24 на полувремену, али су у трећој дионици несхватљиво пали и изгубили је резултатом 34:16, послије чега је Фенербахче рутински привео меч крају, преноси Танјуг.

У наредном колу, сљедећег четвртка, Партизан дочекује Црвену звијезду.

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Тагови :

Истанбул

кошарка

КК Партизан

КК Фенербахче

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