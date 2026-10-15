Брука у НБА лиги: Генерални менаџери потпуно отписали Јокића

Аутор:АТВ редакција
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Велика анкета објављена је на званичном сајту НБА лиге, а генерални менаџери свих клубова изнијели су своја предвиђања за предстојећу сезону. Једно од питања односило се на главног фаворита за МВП награду, а судећи према резултатима, Никола Јокић овога пута није био први избор.
Српски центар већ годинама је у самом врху кандидата за најпрестижније индивидуално признање у НБА лиги, а престижну награду за најкориснијег играча освојио је чак три пута. Ипак, генерални менаџери су овога пута убједљиву предност дали Виктору Вембањами, центру Сан Антонио Спарса.
Чак 77 одсто генералних менаџера сматра да ће управо Вембањама бити главни кандидат за МВП признање. Никола Јокић добио је свега 10 одсто гласова, док је Ентони Едвардс освојио седам процената. Преостали гласови припали су Шеју Гилџесу-Александеру и Џејсону Тејтуму.
Поређења ради, Јокић је у прошлогодишњој анкети био апсолутни фаворит са чак 67 одсто гласова, док је Вембањама тада заузео друго мјесто.
Ипак, српски ас није остао без признања у другим категоријама. Генерални менаџери изабрали су га за најбољег центра и најбољег асистента, а Јокић је на врху и у категорији кошаркашког „ИК-а“.
Када је ријеч о Луки Дончићу, словеначки репрезентативац добио је 37 одсто гласова у избору за најбољег крилног играча.
Остаје да се види да ли ће прогнозе генералних менаџера бити тачне или ће Јокић још једном на паркету показати да га никада не треба прерано отписивати из МВП трке.
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