Tешко стање у енерго сектору Српске

Аутор:Бојан Носовић
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Не памти се теже стање у електроенергетском систему Српске. Сваки дан се купује више струје него што се произведе. Дан кошта око три милиона марака. У Електропривреди Републике Српске за АТВ кажу да раде једини што могу како потрошачи не би осјетили посљедице колапса.
Дневно у систему недостаје око 6000 мегават часова електричне енергије а један увезени мегават иде и преко 300 евра.
"Тренутно су цијене на тржишту изузетно високе ево за сутра смо затворили преко 300 евра што смо куповали, јуче је то било око 250 или 260 евра тако да сваки дан те цијене варирају. Нешто покушавамо да затворимо на дугорочном тржишту нешто на дневном нешто купујемо на берзи, сналазимо се на разне начине. Дужност ЕРСа је да обезбиједи довољно струје за становништво и мислим да то неће бити проблем", рекао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове ЕРС-а.
Разлог овога колапса је лоша хидрологија па хидро погони мало шта могу произвести. Због недостатка угља опет је угашена ТЕ Угљевик. Љути су у Влади Републике Српске.
"Влада Републике Српске ће у ланцу одговорности утврдити ко су кривци који су дозволили пропусте због којих на депонији нема довољних количина угља, због чега „Рудник и Термоелектрана Угљевик" тренутно не испоручују електричну енергију.
Уз сво поштовање процедура које подразумијевају формално-правне процесе експропријације није се смјело доћи у ситуацију у којој се данас налази РиТЕ Угљевик", наводе из Владе Републике Српске.
Фали угља јер се нема гдје копати. У коп Исток два се не може јер није урађена експропријација раније је рекао први човјек овог посрнулог предузећа. Муке са РиТЕ Угљевик нису од јуче. У протеклих годину дана ЕРС је РиТЕ Угљевик иако скоро никако нису радили позајмила чак 80 милиона марака.
Ови милиони отишли су само за плате радника, остала дуговања су милионска па су и рачуни блокирани. Једноставно речено проблеми из Угљевика гуше цијели систем.
"Стање је јако сложено као што сте и сами рекли, заиста је јако сложено и не сјећам се када је било сложеније а дуго сам присутан у овоме систему", рекао је Максим Скоко, директор РИТЕ Гацко.
Струје фали и то је велики проблем још већи је што ових дана скупа. Губици ЕРСа се само гомилају.
"Ту исту енергију продајемо становништву по 40 евра а привреди по неким већим цијенама. Отприлике нека наша просјечна продајна цијена је 55 евра па видите ви сада разлику колико зарадимо на тих 5000 мегавара продатих по 55 евра а купљено по 300 евра то је огроман губитак за ЕРС", рекао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове ЕРС-а.
Неко прелазно рјешење за проблеме у Угљевику је набавка угља, размишљају челници. Једино предузеће у Српској које производу струју је РиТЕ Гацко. Дневно произведу нешто више од 4000 мегавата, просјечна дневна потрошња у Српској је око 10.000.
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