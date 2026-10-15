Минић: Пројекат уређења обале Саве један од најзначајнијих у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас у Шамцу да је уређење обале ријеке Саве један од најзначајнијих пројеката када је у питању водозаштита, али и све оно што је везано за туризам у Српској.
Минић је на свечаности поводом озваничења завршетка прве фазе пројекта уређења обале ријеке Саве на потезу Кеј–Лука напоменуо да је ово само једна од фаза великог пројекта.
"Ово је озбиљан пројекат рађен са Свјетском банком, који је у оквиру слива ријеке Саве предвиђен за туристичке капацитете", рекао је Минић новинарима у Шамцу.
Са друге стране, каже Минић, водило се рачуна о хидролошким мјерама, подсјетивши на проблем са поплавама у Шамцу у прошлости.
Указао је на значај овог пројекта за становнике Шамца, који су све вријеме пратили радове на бедему.
Минић је поручио да ће развој Републике Српске бити настављен, преноси Срна.
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Минић у Шамцу на свечаности поводом завршетка прве фазе уређења обале Саве
У Шамцу је свечано озваничен завршетак прве фазе пројекта уређења обале ријеке Саве на потезу Кеј–Лука.
Прву фазу радова, вриједности три милиона КМ, финансирала је Влада Републике Српске, док процијењена вриједност комплетне санације дијела обале износи око 35 милиона КМ. Реализацију пројекта координише Јавна установа "Воде Српске".
Главни циљеви пројекта уређења обале Саве су дугорочна заштита од поплава, стабилизација терена и урбано унапређење обалског појаса изградњом пратећих спортско-рекреативних и инфраструктурних садржаја.
Овај пројекат надовезује се на претходна вишегодишња улагања Владе Републике Српске у водопривредне објекте на подручју Шамца, чиме се значајно подиже степен безбједности становништва и имовине од високих водостаја Саве и Босне.
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