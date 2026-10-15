Путин: Узвратићемо на нападе на рафинерије

Аутор:АТВ редакција
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Русија ће одговорити на нападе Украјине на руске рафинерије нафте, логистичке и енергетске објекте, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Покушали су јуче да нападну неке рафинерије, а сада су погодили поједина мјеста, ништа толико значајно, али ипак настављају. Исто је и са платформама за електронску трговину - они су направили први корак, ми смо сада почели да реагујемо, а они већ кукају због енергије, укључујући војне објекте, центре за податке и тако даље", рекао је Путин на конгресу организације "Пословна Русија".
Путин је додао да Украјина није требала да почиње овакве ударе, преноси Срна.
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Кијев тражи од својих спонзора да изврше притисак на Русију да обустави узвратне ударе као одговор на кораке које је предузео, рекао је руски предсједник.
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