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Путин: Узвратићемо на нападе на рафинерије

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15.10.2026 18:31

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Русија ће одговорити на нападе Украјине на руске рафинерије нафте, логистичке и енергетске објекте, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Покушали су јуче да нападну неке рафинерије, а сада су погодили поједина мјеста, ништа толико значајно, али ипак настављају. Исто је и са платформама за електронску трговину - они су направили први корак, ми смо сада почели да реагујемо, а они већ кукају због енергије, укључујући војне објекте, центре за податке и тако даље", рекао је Путин на конгресу организације "Пословна Русија".

Путин је додао да Украјина није требала да почиње овакве ударе, преноси Срна.

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Кијев тражи од својих спонзора да изврше притисак на Русију да обустави узвратне ударе као одговор на кораке које је предузео, рекао је руски предсједник.

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Тагови :

Русија

Владимир Путин

Украјина

рафинерија нафте

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