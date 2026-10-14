Москва открила да ли је могућ састанак Путина, Трампа и Сија у Кини

Аутор:АТВ редакција
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Одржавање трилатералног састанка председника Русије Владимира Путина, предсједника САД Доналда Трампа и председника Кине Си Ђинпинга у Кини било би веома корисно, али засад није јасно да ли ће се поклопити распореди шефова држава, изјавио је портпарол председника Русије Дмитриј Песков, преноси ТАСС-а.
"Постоји општа сагласност да би било добро одржати такав састанак. Међутим, још не знамо у којој мери се поклапају распореди лидера, нити знамо какав би заиста могао да буде дневни ред тог састанка. Ипак, постоји опште разумевање да би такав сусрет био веома користан", истакао је.
Такође, портпарол Кремља је нагласио да састанак Путина и Трампа још није договорен, али разговараће се о његовом организовању, ако се лидери нађу на истом мјесту у Кини.
Такође је поручио да је мало вероватно да ће се питање нуклеарних капацитета наћи на дневном реду трилатералног састанка.
Како је нагласио Песков, непримерено је покретати питање нуклеарних капацитета.
"Знате да наши кинески пријатељи сматрају да њихови нуклеарни капацитети тренутно нису упоредиви са онима које поседују Русија и Сједињене Државе, те сматрају да ту нема теме за разговор. То је став кинеске стране и ми га поштујемо. Стога је мало вјероватно да се о томе може разговарати у трилатералном формату", додао је.
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