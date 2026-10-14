Суспендовани летови између Италије и Ријада

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска авио-компанија "ИТА ервејс", коју контролише "Луфтханза", саопштила је да суспендује све летове на линији са Ријадом до 18. новембра, због најновијих геополитичких дешавања.
У саопштењу се наводи да су из оперативних разлога суспендовани сви летови на линији са Дубаијем до 30. новембра.
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Неколико авио-превозника укинуло је линије са Саудијском Арабијом и неколико сусједних земаља, након смртоносних напада које су Хути извршили током викенда на аеродром у Ријаду.
(Срна)
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