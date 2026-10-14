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Суспендовани летови између Италије и Ријада

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14.10.2026 14:58

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Италијанска авио-компанија "ИТА ервејс", коју контролише "Луфтханза", саопштила је да суспендује све летове на линији са Ријадом до 18. новембра, због најновијих геополитичких дешавања.

У саопштењу се наводи да су из оперативних разлога суспендовани сви летови на линији са Дубаијем до 30. новембра.

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(Срна)

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Тагови :

Италија

Ријад

суспендован лет

Аеродром

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