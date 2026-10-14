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Економска школа се опростила од Андрее Радовановић: Била је велики понос

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14.10.2026 14:47

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Андреа Радовановић страдала у саобраћајној несрећи у мјесту Дворови.
Фото: Ekonomska škola

Економска школа из Бијељине опростила се емотивним ријечима од своје ученице Андрее Радовановић која је погинула у саобраћајној несрећи која се догодила 12. октобра у мјесту Дворови.

"Са великим болом у срцу примили смо вијест да је наша ученица Андреа Радовановић, ученица четвртог разреда, трагично преминула. Андреа је красила нашу школу својом ведрином, племенитим и дивним срцем. Истицала се бистрином ума и ненаметљивом снагом. Остаће упамћена као изузетан друг, као вриједна, одговорна и амбициозна ученица. Представљала је школу у најљепшим бојама, а својим професорима је била велики понос", написали су из Економске школе.

Они су родитељима и породици упутили најискреније саучешће.

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Подсјећамо, како је саопштила полиција уз навођење иницијала А.Р., Андреа је била путник на мотоциклу којим је управљао возач П.М.

"У незгоди су учествовали путнички аутомобил марке BMW којим је управљало лице П.С. са подручја града Бијељине и мотоцикл марке хонда којим је управљало лице П.М. Лице П.М. је задобило тешке тјелесне повреде, док је путник на мотоциклу лице А.Р. смртно страдало од задобијених повреда", саопштили су из полиције.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бијељина

Економска школа

Преминула дјевојка

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