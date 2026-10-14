Током претреса мушкарац прогутао незпознату супстанцу и преминуо

Аутор:Огњен Матавуљ
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Мушкарац С.С. из Калесије преминуо је у УКЦ Тузла након што се највјероватније отровао непознатом супстанцом коју је прогутао током полицијског претреса куће у Зворнику.
Истражујући случај наводног угрожавање дјеце полицијски службеници ПУ Зворник извршили су претрес куће М.Л. из Зворника, који је том приликом и ухапшен. У кући је затечен и С.С. коме је током претреса позлило, те је убрзо преминуо.
”Поступајући по сазнањима о могућој угрожености малољетних лица од стране М.Л. из Зворника и С.С. из Калесије у кући на подручју Зворника, коју користи осумњичени М.Л, полицијски службеници су на основу наредбе Окружног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност надлежног тужилаштва, извршили претрес куће и возила које користе наведена лица”, саопштила је ПУ Зворник.
Додају да су у претресу пронађени предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелима.
”Током претреса С.С. је, након што је прогутао непознату супстанцу, затражио медицинску помоћ. Превезен је Службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Зворник, одакле је превезен у Универзитетско клинички центар Тузла гдје је преминуо. Обдукција тијела је извршена је у надлежној установи у Тузли”, наводи се у саопштењу.
У ПУ Зворник додају да је М.Л. јуче предат у надлежност Републичког јавног тужилаштва Републике Српске уз извјештај о почињеним кривичним дјелима трговина дјецом, неовлаштена производња и промет дроге и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Како је потврђено за АТВ М.Л. је након испитивања пуштен да се брани са слободе.
”Лице је испитано у присуству браниоца и тужилац је оцјенио да нема основа за предлагање мјере притвора и он је пуштен да се брани са слободе”, рекла је портарол РЈТ Драгица Тојагић.
Како сазнаје АТВ преминули С.С. је и 6. октобра привођен због сумње да је починио кривично дјело омогућавање уживања дроге.
Из полиције је тада саопштено да су поступали по оперативним сазнањима да С.С. у кући свог родитеља на подручју општине Милићи омогућава уживање дроге малољетницима.
”По наредби суда у Власеници и уз сагласност тужилаштва извршен је претрес наведене куће. Том приликом је пронађено и одузето 0,4 грама бијелог праха, налик кокаину. У току је рад на комплетирању предмета након чега ће надлежном тужилаштву против осумњиченог С.С. бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, саопштила је тада ПУ Зворник.
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