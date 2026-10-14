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Током претреса мушкарац прогутао незпознату супстанцу и преминуо

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14.10.2026 14:26

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Полицијско возило МУП-а Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Мушкарац С.С. из Калесије преминуо је у УКЦ Тузла након што се највјероватније отровао непознатом супстанцом коју је прогутао током полицијског претреса куће у Зворнику.

Истражујући случај наводног угрожавање дјеце полицијски службеници ПУ Зворник извршили су претрес куће М.Л. из Зворника, који је том приликом и ухапшен. У кући је затечен и С.С. коме је током претреса позлило, те је убрзо преминуо.

Истраживали угрожавање дјеце

”Поступајући по сазнањима о могућој угрожености малољетних лица од стране М.Л. из Зворника и С.С. из Калесије у кући на подручју Зворника, коју користи осумњичени М.Л, полицијски службеници су на основу наредбе Окружног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност надлежног тужилаштва, извршили претрес куће и возила које користе наведена лица”, саопштила је ПУ Зворник.

Додају да су у претресу пронађени предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелима.

Прогутао непознату супстанцу

”Током претреса С.С. је, након што је прогутао непознату супстанцу, затражио медицинску помоћ. Превезен је Службу хитне медицинске помоћи Дома здравља Зворник, одакле је превезен у Универзитетско клинички центар Тузла гдје је преминуо. Обдукција тијела је извршена је у надлежној установи у Тузли”, наводи се у саопштењу.

У ПУ Зворник додају да је М.Л. јуче предат у надлежност Републичког јавног тужилаштва Републике Српске уз извјештај о почињеним кривичним дјелима трговина дјецом, неовлаштена производња и промет дроге и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Осумњичени пуштен на слободу

Како је потврђено за АТВ М.Л. је након испитивања пуштен да се брани са слободе.

”Лице је испитано у присуству браниоца и тужилац је оцјенио да нема основа за предлагање мјере притвора и он је пуштен да се брани са слободе”, рекла је портарол РЈТ Драгица Тојагић.

Како сазнаје АТВ преминули С.С. је и 6. октобра привођен због сумње да је починио кривично дјело омогућавање уживања дроге.

Преминули С.С. хапшен прије осам дана

Из полиције је тада саопштено да су поступали по оперативним сазнањима да С.С. у кући свог родитеља на подручју општине Милићи омогућава уживање дроге малољетницима.

”По наредби суда у Власеници и уз сагласност тужилаштва извршен је претрес наведене куће. Том приликом је пронађено и одузето 0,4 грама бијелог праха, налик кокаину. У току је рад на комплетирању предмета након чега ће надлежном тужилаштву против осумњиченог С.С. бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, саопштила је тада ПУ Зворник.

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Тагови :

прогутао непознату супстанцу

Зворник

преминуо мушкарац

претреси

угрожавање малољетника

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