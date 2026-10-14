Мушкарац искориштавао двије жене које су живјеле са њим за просјачење

Аутор:АТВ редакција
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Мушакарц М. С. (61) из Лукавца сумњичи се да је дужи период омогућавао искориштавање у сврху просјачења двије женске особе које су живјеле са њим у истом домаћинству, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Истрагом је утврђено да је постоји сумња да је М. С. злоупотребљавајући рањив и беспомоћан положај двије женске особе организовао и омогућавао њихово искориштавање у сврху просјачења.
Против њега је поднесен извјештај Кантоналном тужилаштву.
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Полиција је радећи с на спречавању просјачења и трговине људима, као и откривању кривичних дјела и починилаца који се доводе у везу са искориштавањем других особа извршила претрес стамбеног објекта и возила које користи осумњичени, преноси Срна.
Претрес је извршен по наредби Кантоналног суда у Тузли и надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
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