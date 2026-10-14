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Мушкарац искориштавао двије жене које су живјеле са њим за просјачење

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14.10.2026 12:40

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Мушкарац искориштавао двије жене које су живјеле са њим за просјачење
Фото: АТВ БЛ

Мушакарц М. С. (61) из Лукавца сумњичи се да је дужи период омогућавао искориштавање у сврху просјачења двије женске особе које су живјеле са њим у истом домаћинству, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Истрагом је утврђено да је постоји сумња да је М. С. злоупотребљавајући рањив и беспомоћан положај двије женске особе организовао и омогућавао њихово искориштавање у сврху просјачења.

Против њега је поднесен извјештај Кантоналном тужилаштву.

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Полиција је радећи с на спречавању просјачења и трговине људима, као и откривању кривичних дјела и починилаца који се доводе у везу са искориштавањем других особа извршила претрес стамбеног објекта и возила које користи осумњичени, преноси Срна.

Претрес је извршен по наредби Кантоналног суда у Тузли и надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

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Подијели:

Тагови :

Тузла

просјачење

МУП Тузланског кантона

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