Малољетник осумњичен за крађу: Из куће нестали накит и новац

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници ПС Маглај истражују случај крађе у којем се као осумњичени наводи малољетник рођен 2010. године.
Како је саопштено из МУП-а Зеничко-добојског кантона, крађа је пријављена 12. октобра 2026. године, у 22:40 сати.
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Дежурној служби Полицијске станице Маглај обратила се особа иницијала Е. К. из Маглаја, која је пријавила да је малољетна особа из куће отуђила одређену количину накита, парфема и новца.
Према полицијским информацијама, ријеч је о малољетнику рођеном 2010. године, такође с подручја Маглаја.
Тачна вриједност украдених предмета, као ни износ отуђеног новца, за сада нису саопштени.
Полицијски службеници Полицијске станице Маглај настављају активности на документовању кривичног дјела „Крађа“.
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Више детаља о околностима овог догађаја биће познато након завршетка полицијских активности.
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