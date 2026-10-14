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Битно: Европски пут Републике Српске

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Извор:

АТВ

14.10.2026 12:19
Битно: Европски пут Републике Српске
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о европском путу Републике Српске.

Да ли се под изговором европских интеграција и функционалности државе покушава промијенити дејтонска позиција Републике Српске?

За „Битно” говоре: Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Мирослав Вујичић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Драгана Вучковић, политиколог.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Дејан Рауш.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

Дејан Рауш

Златан Клокић

Мирослав Вујичић

АТВ

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