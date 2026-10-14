Битно: Европски пут Републике Српске

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о европском путу Републике Српске.
Да ли се под изговором европских интеграција и функционалности државе покушава промијенити дејтонска позиција Републике Српске?
За „Битно” говоре: Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Мирослав Вујичић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Драгана Вучковић, политиколог.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Дејан Рауш.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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