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Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

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Извор:

АТВ

10.10.2026 19:24
Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

„Деда на тајном задатку” је канадска акциона комедија из 2017. године, у режији Ерика Канела.

Радња прати тинејџера Џејка, чији се наизглед ексцентрични дјед Лу испоставља као пензионисани обавјештајац. Када му отму дјевојку која му се допада, Џејк уз помоћ дједа и његове старе екипе креће у необичну спасилачку мисију. Слиједе акција, хумор и низ неочекиваних обрта у причи која показује да године нису препрека за нове авантуре.

Главну улогу дједа тумачи Џејмс Кан, познат по улози Сонија Корлеонеа у култном филму „Кум”

„Деда на тајном задатку” - недјеља у 22 часа.

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