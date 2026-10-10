Борац бољи од БСК-а пред пут у Атину

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца савладали су БСК резултатом 2:0 у утакмици деветог кола Премијер лиге БиХ.
Био је ово први међусобни сусрет бањалучких ривала у Премијер лиги, а голове за “црвено-плаве” постигли су Лука Јуричић у 54. и Матеј Декет у 78. минуту.
Меч је ријешен у другом полувремену, након што су у првом дијелу игре и једни и други имали прилике да поведу.
Борац је овом побједом престигао Зрињски на врху табеле, али ће “племићи” већ сутра имати прилику да се врате на лидерску позицију, уколико савладају Слогу у Добоју.
За Борац идуће седмице крећу и изазови у Лиги конференција. Већ у четвртак на програму је гостовање Панатинаикосу у Атини.
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