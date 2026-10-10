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Борац бољи од БСК-а пред пут у Атину

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10.10.2026 20:23

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Фудбалери Борца савладали су БСК
Фото: ФК Борац

Фудбалери Борца савладали су БСК резултатом 2:0 у утакмици деветог кола Премијер лиге БиХ.

Био је ово први међусобни сусрет бањалучких ривала у Премијер лиги, а голове за “црвено-плаве” постигли су Лука Јуричић у 54. и Матеј Декет у 78. минуту.

Меч је ријешен у другом полувремену, након што су у првом дијелу игре и једни и други имали прилике да поведу.

Борац је овом побједом престигао Зрињски на врху табеле, али ће “племићи” већ сутра имати прилику да се врате на лидерску позицију, уколико савладају Слогу у Добоју.

За Борац идуће седмице крећу и изазови у Лиги конференција. Већ у четвртак на програму је гостовање Панатинаикосу у Атини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФК Борац

Фудбал

ФК БСК

Премијер лига БиХ

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