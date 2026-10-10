Аутобус са фудбалерима слетио с пута: Одгођена утакмица

Аутор:АТВ редакција
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Утакмица 9. кола Друге лиге Федерације БиХ, група Центар, између ФК Горажде и Фамоса из Храснице неће бити одиграна у планираном термину након што је аутобус с гостујућом екипом слетио с пута на путу према Горажду.
У аутобусу су се налазили фудбалери и чланови стручног штаба Фамоса. Према доступним информацијама, у несрећи нико није повријеђен.
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Ипак, због околности несреће и шока који су претрпјели чланови екипе, процијењено је да нису испуњени услови за одигравање утакмице. Екипа Фамоса након инцидента кренула је назад према Храсници. Поводом догађаја огласио се и ФК Горажде, потврдивши да се сусрет неће играти према раније утврђеном распореду.
"Обавјештавамо јавност, навијаче и спортску јавност да се утакмица између ФК Горажде и ФК Фамос одгађа. До одгађања је дошло због саобраћајне несреће у којој је учествовала екипа ФК Фамос на путу према Горажду. Због околности и стања у екипи утакмица се у договореном термину неће одиграти. Нови термин одигравања ове утакмице биће накнадно утврђен и објављен чим се за то стекну услови", саопштили су из горажданског клуба.
Из ФК Горажде захвалили су јавности и навијачима на разумијевању, уз најаву да ће нови термин утакмице бити објављен накнадно.
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Најважније је да у овој несрећи није било повријеђених, док ће се о наставку такмичарског распореда одлучивати након договора клубова, преноси Аваз.
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