Португал суспендовао Роналда

Аутор:АТВ редакција
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Кристијано Роналдо привремено је суспендован одлуком Фудбалског савеза Португала, који је против свог највећег фудбалера покренуо дициплински поступак.
Разлог је самовољно напуштање репрезентативног кампа. На тај корак 41-годишњак одлучио се послије сукоба са селектором Жоржом Жезусом, а у саопштењу у ком је објаснио своје разлоге истакао је да му је жао и да заслужује казну јер је оставио другове из националног тима.
У званичном саопштењу објашњено је да најбољег стријелца у историји фудбала удаљавају из репрезентативних активности док чекају одлуку дисциплинских органа. Засад је у питању превентивна мјера, и даље нема коначно изречене санкције.
Фудбал
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Према правилнику, Роналдова суспензија могла би да потраје од једног до шест мјесеци. Предвиђена је и новчана казна између 500 и 1.000 евра, али ништа од тога није дефинитивно.
Нападач Ал Насра приликом обраћања јавности рекао је да ће бити спреман да се врати у састав „навигатора“ чим одслужи казну. То је изазвало помијешане реакције – неки моле да поново обуче дрес своје земље, неки сматрају да је Португал коначно слободан без њега, преноси СпортКлуб.
Бивша звијезда Манчестер Јунајтеда, Реал Мадрида и Јувентуса за репрезентацију је дебитовала давне 2003. Одиграо је 234 утакмице и постигао 146 голова, уз трофеје Европског првенства 2016. и Лиге нација 2019. и 2025. године.
🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by Portuguese Federation after disciplinary case opened.
Cristiano Ronaldo has been “provisionally suspended”, now waiting for the final verdict and decisions about the case.
It was Cristiano himself to suggest a punishment in a public statement after he apologised for leaving Portugal’s camp.
The official statement from the Portuguese Federation ⤵️
“The initiation of disciplinary proceedings against Cristiano Ronaldo, by deliberation of the Non-Professional Section, of October 9, 2026, with the purpose of the investigation of any disciplinary relevance of the facts participated on October 7”.
“Without prejudice to the automatic preventive suspension to which he was subject until the date of establishment, the non-automatic preventive suspension of the player was determined and the urgent nature was attributed to the process”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026
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