Logo

Португал суспендовао Роналда

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 15:49

Коментари:

0
Португал суспендовао Роналда
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Кристијано Роналдо привремено је суспендован одлуком Фудбалског савеза Португала, који је против свог највећег фудбалера покренуо дициплински поступак.

Разлог је самовољно напуштање репрезентативног кампа. На тај корак 41-годишњак одлучио се послије сукоба са селектором Жоржом Жезусом, а у саопштењу у ком је објаснио своје разлоге истакао је да му је жао и да заслужује казну јер је оставио другове из националног тима.

У званичном саопштењу објашњено је да најбољег стријелца у историји фудбала удаљавају из репрезентативних активности док чекају одлуку дисциплинских органа. Засад је у питању превентивна мјера, и даље нема коначно изречене санкције.

Кристијано Роналдо

Фудбал

Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно

Према правилнику, Роналдова суспензија могла би да потраје од једног до шест мјесеци. Предвиђена је и новчана казна између 500 и 1.000 евра, али ништа од тога није дефинитивно.

Нападач Ал Насра приликом обраћања јавности рекао је да ће бити спреман да се врати у састав „навигатора“ чим одслужи казну. То је изазвало помијешане реакције – неки моле да поново обуче дрес своје земље, неки сматрају да је Португал коначно слободан без њега, преноси СпортКлуб.

Бивша звијезда Манчестер Јунајтеда, Реал Мадрида и Јувентуса за репрезентацију је дебитовала давне 2003. Одиграо је 234 утакмице и постигао 146 голова, уз трофеје Европског првенства 2016. и Лиге нација 2019. и 2025. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

суспензија

Португал

репрезентација

Фудбал

Коментари (0)

Више из рубрике

Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно

Фудбал

Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно

7 ч

0
Џака у свађи с навијачем

Фудбал

Ковид, Бруно: Џака запао у нову невољу након пресуде

20 ч

0
Фудбалер Борца Амер Хирош

Фудбал

“Комшо, докле више?”: Амер Хирош остаје у Борцу до 2029. године

22 ч

0
Цртеж Едина Џеке како се моли

Фудбал

Мали Урош из Бањалуке се огласио о Џекиној поруци

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

24

Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

19

17

Српска поново на мети напада из ФБиХ због иностраних лобирања

19

17

Обиљежена 31 година од страдања Срба у западној Крајини

19

16

Колапс куца на врата: Тешко стање у енерго сектору Српске

19

15

Договор Трампа и Путина отвара пут ка паду цијена нафте на домаћем тржишту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима