Патријарх Порфирије: Када су у цркви, вјерници су увијек у својој отаџбини

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије служио је литургију у манастиру Светог Саве у Илајну током канонске посјете Аустралији и истакао да иза сваког непријатеља хришћанског народа "стоји онај који је непријатељ Христов, који хоће да се међусобно свађамо".
"Ђаво је тај који је против љубави, против праштања, прозив јединства и загрљаја браће и сестара. Онда кад ми хоћемо да будемо Христови, он хоће да се међусобно свађамо", поручио је патријарх Порфирије.
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Он је указао на "стријеле отровнице упућене на биће српског народа, које су за мету имале да као народ будемо раздвојени и једни против других", саопштила је Српска православна црква.
Патријарх Порфирије рекао је да црква није организација коју су створили људи, већ Господ и да он мора бити "коријен, темељ, оквир и грађевина у коју себе уграђујемо и у којој се преиспитујемо да ли чинимо по својој или вољи Творца".
"Наравно, нико не мисли да треба у Цркви да се спроводи једноумље. То није благослов Божји. Благослов Божји је да је свако икона Божја, икона Христова и да свако има свој посебан дар, свој посебан печат", рекао је патријарх Порфирије.
Патријарх је навео да су вјерници увијек у својој отаџбини када су у цркви, ма колико били далеко у другим земљама.
"У свакој светињи која постоји овдје, иако сте хиљадама километара од мјеста у којима сте се родили и мјеста у којима су ваши коријени, окупљајући се у храму Божјем, ви сте у својој отаџбини, јер кроз Цркву где год да смо увијек је присутно наше мјесто рођења и одрастања. Нема дистанце временске и границе географске када смо у Цркви и то смо данас показали", истакао је патријарх Порфирије.
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У обраћању бројним вјерницима који су из више градова пристигли на литургијско сабрање у манастир Светог Саве, патријарх Порфирије је рекао да је у том молитвеном дому српског народа у аустралијској држави Викторија од 1972. године и Хиландар и то не само у метафоричком смислу, већ је и буквално постављен у темељ светиње, јер се у њој налазе мошти старца Никанора Хиландарца.
(Срна)
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