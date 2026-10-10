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Велика акција МУП-а Српске кодног назива "Sleeper": Претреси на више локациија

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10.10.2026 17:05

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Добојска полиција, у сарадњи са колегама из других управа МУП-а Српске и МУП-а Зеничко-добојског кантона, спроводе данас велику оперативну акцију кодног назива "Sleeper", усмјерену на сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.

У оквиру ове акције, на основу наредбе Окружног суда у Добоју, у току су претреси на укупно осам локација на подручју Добоја и општине Добој Југ.

Под лупом полиције налазе се четири лица, а током досадашњих претреса већ је пронађена одређена количина дроге, као и други предмети који ће послужити као докази у кривичном поступку.

У реализацији акције учествују и припадници Управе за организовани и тешки криминалитет те Управе за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.

Из полиције поручују да ће детаљнији резултати ове опсежне акције бити познати по њеном окончању.

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Тагови :

Акција Слипер

претреси

ПУ Добој

Дрога

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