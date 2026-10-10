Велика акција МУП-а Српске кодног назива "Sleeper": Претреси на више локациија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Добојска полиција, у сарадњи са колегама из других управа МУП-а Српске и МУП-а Зеничко-добојског кантона, спроводе данас велику оперативну акцију кодног назива "Sleeper", усмјерену на сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе опојних дрога.
У оквиру ове акције, на основу наредбе Окружног суда у Добоју, у току су претреси на укупно осам локација на подручју Добоја и општине Добој Југ.
Под лупом полиције налазе се четири лица, а током досадашњих претреса већ је пронађена одређена количина дроге, као и други предмети који ће послужити као докази у кривичном поступку.
У реализацији акције учествују и припадници Управе за организовани и тешки криминалитет те Управе за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.
Из полиције поручују да ће детаљнији резултати ове опсежне акције бити познати по њеном окончању.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму