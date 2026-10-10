Logo

Младић (20) страдао у тешкој несрећи код Лакташа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 16:45

Коментари:

0
Полиција, увиђај
Фото: АТВ / Илустративна фотографија / ГЕМИНИ генерисано

Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у мјесту Друговићи код Лакташа, а у којој је живот изгубио М. Љ. (20) из Друговића.

Несрећа се догодила око 20.10 часова на магистралном путу Клашнице-Дервента.

У овој саобраћајној несрећи учествовали су путничко возило "голф", којим је управљао М. Љ. (20) из Друговића, и "голф", за чијим се воланом налазио З. М. (31) из Прњавора.

Приликом судара, возач М. Љ. је смртно настрадао на лицу мјеста, док је тјелесне повреде задобио З. М. из Прњавора, који се налазио на мјесту сувозача у другом "голфу".

Повријеђеном је пружена љекарска помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.

"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње, мјере и вјештачења како би се утврдиле све околности саобраћајне несреће, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске", саопштено је из бањалучког тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Лакташи

Црна хроника

Коментари (0)

Више из рубрике

Припадници Граничне полиције БиХ открили су два локалитета на подручју Брчког на којима је била засађена укупно 41 стабљика индијске конопље, а два лица су ухапшена.

Хроника

Гранична полиција БиХ пронашла 41 стабло индијске конопље: Ухапшене двије особе

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

5 ч

0
У међународној акцији „Гамбит“ ухапшен је 58-годишњи држављанин БиХ, а у кабини камиона на граници Бугарске и Турске пронађено је 12 килограма кокаина.

Хроника

Објављен снимак хапшења у акцији "Гамбит"

7 ч

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Хроника

Саобраћајка код Бијељине: Слетио голф, повријеђен возач

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Све спремно за почетак грејне сезоне у Приједору

19

29

Диплому заменила Партешом: Марија и Никола враћају осмех дјеци на КиМ

19

25

Како се формира извршна власт у Српској?

19

24

Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

19

24

Хоће ли Бијељина имати гријање ове године?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима