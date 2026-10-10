Младић (20) страдао у тешкој несрећи код Лакташа

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у мјесту Друговићи код Лакташа, а у којој је живот изгубио М. Љ. (20) из Друговића.
Несрећа се догодила око 20.10 часова на магистралном путу Клашнице-Дервента.
У овој саобраћајној несрећи учествовали су путничко возило "голф", којим је управљао М. Љ. (20) из Друговића, и "голф", за чијим се воланом налазио З. М. (31) из Прњавора.
Приликом судара, возач М. Љ. је смртно настрадао на лицу мјеста, док је тјелесне повреде задобио З. М. из Прњавора, који се налазио на мјесту сувозача у другом "голфу".
Повријеђеном је пружена љекарска помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње, мјере и вјештачења како би се утврдиле све околности саобраћајне несреће, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске", саопштено је из бањалучког тужилаштва.
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