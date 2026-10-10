Саобраћајка код Бијељине: Слетио голф, повријеђен возач

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бијељина-Рача у мјесту Дворови с коловоза је слетио голф којим је управљало С.И. са подручја града Бијељина, наводе из Полицијске управе Бијељина.
Током саобраћајне незгоде ово лице је задобило тјелесне повреде, преноси Срна.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.
Незгода се догодила у 4.05 часова.
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