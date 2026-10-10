Возио нерегистрован голф под дејством дроге и са дугом од 1.640 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Језеру јуче је привремено одузела аутомобил "Голф" од Ј.Ц. из Посушја након што је контролом утврђено да је исто позитивно на присуство опојних дрога у организму, те да возило није регистровано.
"Извршеним провјерама утврђено је да је наведено лице вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области безбједности саобраћаја, те да исти има дуг у Регистру новчаних казни у износу од 1.647,80 КМ", саопштено је из ПУ Мркоињић Град.
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Возило је привремено одузето због бојазни да ће лице Ј.Ц. поновити прекршаја, а против истог надлежном суду биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка
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