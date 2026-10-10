Трамп: Требало је да добијем осам Нобелових награда за мир

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је спасио више живота него било ко у историји, наводећи да је требало да добије осам Нобелових награда за мир за осам ратова које је ријешио.
"Управо ћу ријешити, или побиједити, још два, односно сукоб у Ирану и рат Русија-Украјина. Оба се дешавају вртоглавом брзином, али, заборавите их, то је осам које сам већ ријешио, од којих би било који, посебно сукоб Пакистана и Индије, био далеко више него неопходан за добијање Нобелове награде", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл", наводећи осам сукоба у чијем је рјешавању помогао.
Трамп је додао да никада неће опростити Норвешкој и Нобеловом комитету што су награду додијелили судији Нави Пилеј, "либералној особи која ради у УН, за коју нико никада није чуо".
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Навео је и своја друга достигнућа, укључујући спречавање Ирана да "дигне у ваздух цијели Блиски исток" и побједу над "злим диктатором", бившим предсједником Венецуеле Николасом Мадуром, објавио је портал "Баха".
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