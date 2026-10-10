Logo

Трамп: Требало је да добијем осам Нобелових награда за мир

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 09:48

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је спасио више живота него било ко у историји, наводећи да је требало да добије осам Нобелових награда за мир за осам ратова које је ријешио.

"Управо ћу ријешити, или побиједити, још два, односно сукоб у Ирану и рат Русија-Украјина. Оба се дешавају вртоглавом брзином, али, заборавите их, то је осам које сам већ ријешио, од којих би било који, посебно сукоб Пакистана и Индије, био далеко више него неопходан за добијање Нобелове награде", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл", наводећи осам сукоба у чијем је рјешавању помогао.

Трамп је додао да никада неће опростити Норвешкој и Нобеловом комитету што су награду додијелили судији Нави Пилеј, "либералној особи која ради у УН, за коју нико никада није чуо".

Бијела кућа

Свијет

Трамп именовао нову портпаролку Бијеле куће

Навео је и своја друга достигнућа, укључујући спречавање Ирана да "дигне у ваздух цијели Блиски исток" и побједу над "злим диктатором", бившим предсједником Венецуеле Николасом Мадуром, објавио је портал "Баха".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Нобелова награда

Коментари (0)

Више из рубрике

Дмитријев: Сарадња Русије и САД донијеће корист свјетским тржиштима

Свијет

Дмитријев: Сарадња Русије и САД донијеће корист свјетским тржиштима

5 ч

2
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Трамп именовао нову портпаролку Бијеле куће

6 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Возач из БиХ истукао човјека: Нервоза у саобраћају ескалирала

15 ч

0
Путин након разговора са Трампом: Русија је спремна

Свијет

Путин након разговора са Трампом: Русија је спремна

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

27

Пропао покушај разрјешења албанске АИ министарке

14

21

Виц дана: Који вам је порок?

14

14

Задавио пасторку (19), па бјежао у њеним патикама из студентског дома

13

58

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

13

57

Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима