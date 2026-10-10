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У Словенији сутра четири референдума

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10.10.2026 10:34

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Фото: АTV

У Словенији се у недјељу одржавају четири референдума, а данас после 00.00 је почела изборна тишина која ће остати на снази до затварања бирачких мјеста у недјељу у 19.00 часова, пренијели су данас словеначки медији.

Биће одржани референдуми о измјенама и допунама Закона о парламентарној истрази и још три консултативна референдума, преноси РТ Словеније

Током периода изборне тишине, забрањени су сви садржаји политичког оглашавања и други облици политичке пропаганде намијењени утицају на одлуке бирача.

То укључује пропаганду у медијима, електронске публикације и пропаганду коришћењем телекомуникационих услуга, постављање нових постера и дистрибуцију летака са садржајем политичког оглашавања, објављивање видео снимака или реклама политичких странака, подстицање бирача на начин гласања и јавни скупови везани за кампању.

Током периода изборне тишине, словеначко Министарство унутрашњих послова имаће дежурну службу која ће примати пријаве о кршењима периода изборне тишине.

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Кршење изборне тишине кажњиво је новчаним казнама од 800 до 3.000 евра за организаторе кампање, од 300 до 600 евра за одговорно лице организатора кампање, од 250 до 500 евра за правно лице или предузетника и од 150 до 250 евра за физичко лице, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

Референдум

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