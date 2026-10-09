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Велики пожар у рециклажном центру: Становништву упућен позив да остану у кућама

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09.10.2026 21:00

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Велики пожар избио је вечерас у рециклажном центру Метис у пулском насељу Шијана, због чега се у том дијелу града шири изразито неугодан мирис.

Становништву тог дијела града и околних квартова упућен је позив да остану у кућама и затворе прозоре. Узрок пожара још није познат, као ни врста материјала захваћеног ватром, преносе хрватски медији.

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Пожар је пријављен око 18.40 часова, а на терену је 20 ватрогасаца са девет возила. Обустављен је и саобраћај у оближњој улици како би се ватрогасцима омогућио прилаз.

Грађани су испричали да су се чуле и експлозије.

У рециклажном центру Метис од 2019. до 2024. године забиљежена су најмање четири пожара.

(Срна)

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Тагови :

Сплит

пожар

Хрватска

Ватрогасци

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