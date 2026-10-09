Корисни савјети прије зиме: Како смањити рачун за гријање?

Прије него што стигну хладни дани и радијатори почну да раде пуном снагом, вриједи провјерити да ли је систем гријања спреман за нову сезону.

Неколико једноставних корака може помоћи да дом буде пријатно топао, а да се енергија не троши више него што је потребно.

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Стручњаци упозоравају да на потрошњу не утиче само цијена енергента већ и начин на који користимо гријање, подешавамо термостат и одржавамо опрему. Британски лист "Експрес" преноси савјете за ефикасније гријање, а међу најважнијим су правилно подешавање температуре, провјера система и прилагођавање рада гријања дневним навикама.

Ако желите да избјегнете непотребне трошкове током зиме, ових шест ствари вриједи провјерити прије него што гријање почне да ради свакодневно.

1. Не подижите температуру више него што је потребно

Једна од најчешћих грешака је подешавање термостата на превисоку температуру, у нади да ће се просторија брже загријати. Међутим, подизање задате температуре не значи да ће се дом брже угријати, већ да ће систем наставити да грије док не достигне вишу вриједност.

За многе људе пријатна собна температура креће се између 18 и 21 степен Целзијуса, али оптимална вриједност зависи од потреба укућана и карактеристика простора. Ако вам је пријатно и на степену ниже, такво подешавање може помоћи да смањите потрошњу.

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2. Провјерите притисак у котлу

Неправилан притисак може утицати на рад система гријања. Ако је притисак пренизак или превисок, котао можда неће радити како треба или може показивати грешку.

Провјерите вриједност на манометру и упоредите је са упутством произвођача, јер препоручени распон зависи од конкретног уређаја и система. Ако не знате како да подесите притисак или примијетите да често пада, обратите се овлашћеном сервисеру умјесто да проблем рјешавате наслијепо.

3. Одзрачите радијаторе ако се не загријавају равномјерно

Ако је радијатор топао при дну, а хладан при врху, могуће је да се у њему накупио ваздух који омета циркулацију воде. У таквим случајевима одзрачивање може помоћи да се радијатор равномјерније загријава.

Овај поступак није неопходан ако сви радијатори раде правилно. Прије одзрачивања искључите гријање и сачекајте да се радијатори охладе, а након поступка провјерите притисак у систему. Ако нисте сигурни како се то ради на вашем уређају, потражите помоћ стручњака.

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4. Ускладите гријање са својим дневним распоредом

Нема много смисла загријавати празан дом на исту температуру као када су сви укућани код куће. Ако ваш систем то омогућава, подесите вријеме укључивања и искључивања гријања тако да одговара вашем распореду.

Програмабилни и паметни термостати могу помоћи да се температура прилагођава времену када сте код куће, када спавате и када сте одсутни. Ипак, није добро дозволити да се простор превише охлади, јер то може повећати ризик од влаге и кондензације, а током великих хладноћа и од смрзавања цијеви.

5. Ослободите простор око радијатора и котла

Намјештај, дебеле завјесе и предмети постављени непосредно испред радијатора могу ометати ширење топлоте по просторији. Због тога провјерите да ли радијатори имају довољно слободног простора и да ли термостат може правилно да мјери температуру.

Ако имате котао, простор око њега одржавајте чистим и немојте заклањати вентилационе отворе. Код уређаја који користе гас посебно је важно да се не омета довод ваздуха и да се не занемарују сигурносна упутства произвођача.

6. Не прескачите годишњи сервис гријања

Чак и ако је систем прошле зиме радио без проблема, то не значи да не захтијева провјеру. Редовно одржавање може помоћи да се на вријеме открију кварови, провјери безбједност уређаја и обезбиједи поузданији рад током хладних дана.

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Сервис котла и друге опреме треба повјерити квалификованом стручњаку, у складу са препорукама произвођача. Ако имате топлотну пумпу или други систем гријања, провјерите посебна упутства за његово одржавање јер се подешавања и начин рада разликују од класичног гријања на котао и радијаторе.

Припрема гријања прије зиме не значи да ће рачуни аутоматски бити ниски, али може помоћи да избјегнете непотребну потрошњу и непријатна изненађења када температуре падну. Најважније је да систем буде исправан, да гријање прилагодите својим потребама и да не трошите енергију на загријавање простора више него што вам је потребно.

(Мондо)