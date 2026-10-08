Како провјерити да ли се уље покварило?

Аутор:АТВ редакција
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Јестиво уље нема неограничен рок трајања. Иако га многи држе при руци поред шпорета, с временом му се састав мијења и може постати ужегло, што јелима даје непријатан укус и мирис.
Рафинисана уља трају дуже, док су ланено, сусамово и друга нерафинисана осјетљивија и често траже фрижидер.
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Проблем је у томе што се ужеглост не примјети увијек лако. Доносимо савјете како да провјерите да ли је уље исправно, зависи ли његова трајност од врсте уља и како га најбоље чувати да би што дуже остало свјеже.
Уље се не квари на исти начин као млијеко или свјеже мјесо, али му квалитет с временом опада и може постати ужегло. Ријеч је о процесу оксидације који се дешава када су масноће у уљу изложене кисеонику, свјетлости, топлоти или влази. Како уље оксидира, пропадају једињења која му дају укус, па оно поприма чудан мирис и укус. Нека уља су осејтљивија на овај процес од других. Минимално прерађена уља, природно богата осјетљивим једињењима, кваре се брже од оних која су високо рафинисана.
Сјвежину уља најлакше је провјерити помоћу чула. Ужегло уље може постати мутно и гушће, а понекад се на дну флаше појави талог. Мирис му је често буђав, подсећа на метал или је једноставно тежак и непријатан. Ако вам се мирис чини у реду, пробајте кап или две. Уље које се покварило може имати горак, устајао или киселкаст укус. Ако нисте сигурни да ли је исправно, немојте га користити јер и мала количина може да уништи цијело јело.
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Неке врсте уља су природно стабилније и отпорније на оксидацију. Дуже трају рафинисана уља попут уља авокада, репице, кикирикија, обичног биљног уља и рафинисаног маслиновог уља. С друге стране, мање рафинисана уља која садрже више природних једињења обично су нестабилнија.
У ту групу спадају орахово уље и друга нерафинисана уља од коштуњавог воћа, као и ланено и сусамово уље. Она имају одличан укус, али захтијевају пажљивије складиштење. Осјетљивије врсте уља препоручује се држати у фрижидеру, што успорава оксидацију и продужава им трајност. Иако се на ниским температурама могу замутити или дјелимично стврднути, то није знак кварења.
Правилно складиштење може значајно да продужи свјежину уља. Чувајте га на хладном и тамном мјесту, даље од извора топлоте као што су шпорет или рерна.
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Флаша увијек мора бити чврсто затворена како би се спријечио контакт са ваздухом. Ако уље пресипате из оригиналне амбалаже, користите флаше од тамног стакла. Такође, немојте сипати ново уље у стару флашу прије него што је темељно оперете и осушите.
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