Азијске смрдибубе преплавиле БиХ: Ево како их можете отјерати

Аутор:АТВ редакција
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Док се грађани боре с најездом, у женским групама на друштвеним мрежама појавио се неуобичајен, али према свједочанствима многих, изнимно учинковит домаћи рецепт који је постао прави хит.
С првим хладнијим јесенским данима широм Босне и Херцеговине започела је права опсада непожељних гостију. Прозори, балкони, фасаде па и унутрашњост домова преплављени су смрдибубама. Међутим, ако сте примијетили да су ови инсекти агресивнији, бројнији и другачије боје него ранијих година у праву сте.
Не ради се о нашим домаћим, зеленим смрдибубама на које смо навикли, већ о инвазивној врсти која је стигла с другог краја свијета и постала прави пољопривредни и комунални проблем, пише Вечерњи.
Ријеч је о смеђој мраморастој стјеници (Халyоморпха халyс), у народу познатој као азијска или мраморна смрдибуба. Ова врста потиче из источне Азије (Кине, Јапана и Кореје), а у Европу и на просторе Балкана стигла је прије десетак година случајним транспортом робе и пољопривредних производа. У нашем екосистему ови инсекти немају природних непријатеља – птице и други предатори избјегавају их због изразито непријатног мириса и окуса који испуштају у самообрани. Због тога се њихова популација неконтролирано шири.
Иако обојица припадају истој породици и испуштају карактеристичан смрад када се осјете угроженима, разлике су значајне:
Домаћа смрдибуба (Незара виридула) препознатљив је по јаркозеленој боји (која у јесен прелази у тамносмеђу). Азијска смрдибуба има специфичан шарени, “мраморасти” узорак у смеђим и сивим тоновима те карактеристичне бијеле попречне пруге на тицалима и рубовима задатка.
Док домаћи примјерци праве минималну штету у вртовима, азијски је изразито прождрљив. Напада више од 100 биљних врста – од воћа (јабуке, крушке, брескве, грожђе) до поврћа и кукуруза, остављајући удубљења и узрокујући труљење плодова.
Азијски смрдљиви мартин има изражен нагон за тражењем топлих и сухих склоништа у којима проводи зиму. Због тога масовно улазе у куће, станове, ролете и пукотине око столарије.
Главни разлог зашто су опстанак и контрола ових инсеката права ноћна мора јест њихова отпорност. Класични кућни инсектициди на њих често дјелују слабо или краткотрајно. Осим тога, прскање агресивном кемијом унутар домова није сигурно за укућане и кућне љубимце.
Ако их покушате згњечити или усисати, испустиће интензиван и дуготрајан смрад који се тешко уклања с површина и тканина, а усисивач може данима смрдјети при сваком паљењу.
Док се грађани боре с најездом, у женским групама на друштвеним мрежама појавио се неуобичајен, али према свједочанствима многих – изнимно учинковит домаћи рецепт који је постао прави хит.
“Тема смрдљивих мартина је јако актуална, а ја сам пронашла нешто што ми је помогло у тој вјечној борби - пасту за зубе Вајтнинг с микрогранулама.
Растопила сам пасту у мало воде да одвојим микрогрануле јер не пролазе лако кроз шприцу, те сам ту отопину убацила у шприцу с 10 литара воде. Пошприцала сам сву столарију на кући и окупала сјеницу у дворишту. Резултат? Више не улазе у кућу, не сједају по прозорима - нема их! Сјеница ми је затворена и све што је било у њој морала сам сљедећи дан само помести. Покрепали су. Јавила ми се и рођакиња која је пошприцала по врту и потврдила да их више нема.”
Иако звучи необично, претпоставља се да комбинација јаког мириса ментола (који инсекти органски не подносе) и структуре микрогранула ствара заштитни слој на површинама који их одвраћа или блокира њихове дисајне отворе.
Поставите мрежице на прозоре: Физичка препрека је и даље најсигурнија заштита. Провјерите постоје ли пукотине на мрежицама или столарији и напуните их силиконом.
Природни одбијачи: Прскање оквира прозора мјешавином воде и уља метвице (папрене метвице) или отопином сапунице и оцта може их привремено одбити.
Замка са свјетлом: Ако су већ ушли у мрачну просторију, поставите плитку посуду с водом и мало детерџента за посуђе, а изнад ње усмјерите столну свјетиљку. Привучени свјетлом, инсекти ће пасти у воду гдје их сапуница онемогућава да полете.
Борба с азијским смрдљивим мартинима сигурно неће престати преко ноћи, но комбинацијом добре физичке заштите, редовитог прегледа столарије и маштовитих кућних трикова – попут овог с пастом за зубе – шансе за мирну јесен знатно су веће. Ако се ови непожељни гости ипак провуку у ваш дом, запамтите златно правило: немојте их гњечити. Умјесто тога, пажљиво их прикупите папирнатим убрусом или избаците вани и поштедите свој дом њиховог неугодног обрамбеног мириса.
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