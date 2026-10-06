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Због мањег капацитета рафинерија цијене дизела високе можда и до 2027.

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06.10.2026 20:45

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Цијене дизела могле би да остану повишене до 2027. године, јер ограничени капацитети рафинерија тешко могу да одговоре на обнову потражње и исцрпљених залиха, оцијенила је америчка инвестициона банка Голдман Сакс.

Разлика између цијене прерађених нафтних деривата и цијене сирове нафте на глобалном нивоу, за дизел и авионско гориво могла би наредне године у просеку да буде изнад 40 долара по барелу (око 34,5 евра), што је више него двоструко у односу на уобичајен ниво од око 20 долара (17,3 евра), пренио је ЦНБЦ.

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Копредсједник одељења Голдман Сакса за истраживање природних ресурса у Азијско-пацифичком региону Никил Бхандари, рекао је да ће високе цијене дизела бити потребне како би била ограничена потражња и спријечило да њен опоравак додатно оптерети рафинерије.

(Танјуг)

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Нафта

цијене нафте

Дизел цијена

рафинерија нафте

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