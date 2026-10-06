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Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути

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06.10.2026 19:53

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Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути
Фото: ATV

Гдје год да се крене они су ту. На улицама се са билборда и паноа смјешкају испеглана и нашминкана лица, видимо их на телевизији, чујемо на радију. Интернет су преплавили. Чак су и досадили једни другима.

"Шта год да отворите, отворите фрижидер он искаче, тему, вајбер, воцап, шта год отворите обрада видео материјала", рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

Бранислав Бореновић
Бранислав Бореновић
ATV

И баш на интернету смо могли свашта видјети, нажалост и чути. Кандидати су се трудили да покажу шта умију или можда шта не умију. Пјевало се и играло на све стране. Буквално на све стране, само оплети.

Бранко Блануша
Бранко Блануша

Важно је само да се све добро снимити.

ДОК СЕ ДРАШКО НЕ НАСПАВА

Осим фолклорних показивали су нам неки и кулинарске способности или неспособности.

Драшко Станивуковић
Драшко Станивуковић
ATV

Варјача, оклагија, роштољ очигледно само док је камера упаљена.

ГУЛАШ ПОГАЧА РОШТИЉ

Пред камерама су се показивале и спортске вјештине.

Драшко Станивуковић
Драшко Станивуковић
ATV

Показали су нам и да знају јахати.

Бојан Кресојевић јаше коња
Бојан Кресојевић јаше коња
АТВ

Са пуним кесама по пијаци добро је проћи. Колико су се трудили и продавци би се сажалили па дали попуста.

"Да не буду незадовољни, да виде да и ми народ живимо нормално иако није нормално","Нису коментарисали купили платили и довиђења", "Купују меда, узму и уље маслиново и тако", "Станивуковић био једном и ево ту нам Лука дође пазари, Лука купи сира а ови остали славо неће нико да носа кесе", јасни су грађани.

Ништа мање занимљиво није било ну у Федерацији.

СДА ГЛУПИ И ПОШТЕНИ

Њима је све добро и ниједан овај перформанс није спонтан све је унапријед исценирано каже за АТВ социлог Владимир Васић. Све је ово класични ријалити, јасан је Васић.

"Видите да они често улазе у масу без сакоа, без одијела, без кравате у мајицама, неки играју коло, доста је ваљда некима што су јахали народ сад јашу коње и магарце. Урадиће све да дођу до крајњег циља односно да буду вирални. Њима је циљ да буду гледани, да ли је то добро или лоше па одавно је код нас политика изгубила одговорност а поједини политичари су изгубили компас", рекао је социолог Владимир Васић.

Протекли мјесец дана скупо нас је све коштао и новаца и живаца. Политичари су дијелили и шаком и капом, ове године су отишли и корак даље чак су се дијелиле и коке. Телефони бирача су само звонили а руковање са свима на све стране политичарима је најбоља дисциплина.

"У другој половини октобра забораве да се поздраве промјене број телефона уопште нису дио те масе ваљда их преокупирају те силне обавезе и онда не виде обични народ", истакао је Васић.

Битно је њима да тај обични народ све види. Зато је битно и све снимити. Битно је и знати да се снимате.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Избори 2026.

Драшко Станивуковић

СДА

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