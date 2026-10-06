Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути

Аутор:Бојан Носовић
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Гдје год да се крене они су ту. На улицама се са билборда и паноа смјешкају испеглана и нашминкана лица, видимо их на телевизији, чујемо на радију. Интернет су преплавили. Чак су и досадили једни другима.
"Шта год да отворите, отворите фрижидер он искаче, тему, вајбер, воцап, шта год отворите обрада видео материјала", рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
И баш на интернету смо могли свашта видјети, нажалост и чути. Кандидати су се трудили да покажу шта умију или можда шта не умију. Пјевало се и играло на све стране. Буквално на све стране, само оплети.
Важно је само да се све добро снимити.
Осим фолклорних показивали су нам неки и кулинарске способности или неспособности.
Варјача, оклагија, роштољ очигледно само док је камера упаљена.
Пред камерама су се показивале и спортске вјештине.
Показали су нам и да знају јахати.
Са пуним кесама по пијаци добро је проћи. Колико су се трудили и продавци би се сажалили па дали попуста.
"Да не буду незадовољни, да виде да и ми народ живимо нормално иако није нормално","Нису коментарисали купили платили и довиђења", "Купују меда, узму и уље маслиново и тако", "Станивуковић био једном и ево ту нам Лука дође пазари, Лука купи сира а ови остали славо неће нико да носа кесе", јасни су грађани.
Ништа мање занимљиво није било ну у Федерацији.
Њима је све добро и ниједан овај перформанс није спонтан све је унапријед исценирано каже за АТВ социлог Владимир Васић. Све је ово класични ријалити, јасан је Васић.
"Видите да они често улазе у масу без сакоа, без одијела, без кравате у мајицама, неки играју коло, доста је ваљда некима што су јахали народ сад јашу коње и магарце. Урадиће све да дођу до крајњег циља односно да буду вирални. Њима је циљ да буду гледани, да ли је то добро или лоше па одавно је код нас политика изгубила одговорност а поједини политичари су изгубили компас", рекао је социолог Владимир Васић.
Протекли мјесец дана скупо нас је све коштао и новаца и живаца. Политичари су дијелили и шаком и капом, ове године су отишли и корак даље чак су се дијелиле и коке. Телефони бирача су само звонили а руковање са свима на све стране политичарима је најбоља дисциплина.
"У другој половини октобра забораве да се поздраве промјене број телефона уопште нису дио те масе ваљда их преокупирају те силне обавезе и онда не виде обични народ", истакао је Васић.
Битно је њима да тај обични народ све види. Зато је битно и све снимити. Битно је и знати да се снимате.
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