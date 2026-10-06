Освијетљена Палата Републике у знак солидарности са Израелом

Аутор:АТВ редакција
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Поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Палата Републике је освијетљена у знак сјећања на жртве и солидарности са израелским народом.
"Република Српска је од првог дана имала јасан и непромијењен став да напад на цивиле јесте акт тероризма, а свака држава има право да брани своје грађане. Уз Израел смо били 7. октобра 2023. године, у годинама које су услиједиле и уз њега стојимо и данас", саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
У саопштењу се истиче да Србе и Јевреје повезују историјска искуства страдања, али и пријатељство изграђено на међусобном разумијевању и поштовању.
"Оба народа знају колико су важни право на сјећање, право на истину о сопственом страдању и обавеза да се мир чува", наводи се у саопштењу.
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