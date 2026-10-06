Logo

Освијетљена Палата Републике у знак солидарности са Израелом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 19:18

Коментари:

1
Поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Палата Републике је освијетљена у знак сјећања на жртве и солидарности са израелским народом.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Палата Републике је освијетљена у знак сјећања на жртве и солидарности са израелским народом.

"Република Српска је од првог дана имала јасан и непромијењен став да напад на цивиле јесте акт тероризма, а свака држава има право да брани своје грађане. Уз Израел смо били 7. октобра 2023. године, у годинама које су услиједиле и уз њега стојимо и данас", саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

У саопштењу се истиче да Србе и Јевреје повезују историјска искуства страдања, али и пријатељство изграђено на међусобном разумијевању и поштовању.

"Оба народа знају колико су важни право на сјећање, право на истину о сопственом страдању и обавеза да се мир чува", наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Палата Републике Српске

Израел

Коментари (1)

Више из рубрике

Милорад Додик СНСД

Република Српска

СНСД повећао предност на изборима за НСРС: 128.752 гласа више од ПСС-а

1 ч

1
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.

Република Српска

Зељковић за АТВ: Побједа СНСД-а потврда одговорне и конзистентне политике

1 ч

0
Цвијановићева далеко испред осталих кандидата

Република Српска

Цвијановићева далеко испред осталих кандидата

1 ч

0
Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше

Република Српска

Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше

1 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

20

11

Лото бројеви: Извучена комбинација у 80. колу

20

08

Младић бранио бескућника, па избоден ножем: Ухапшен нападач

19

53

Психолог савјетује како престати вољети некога ко вас не воли

19

53

Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути

19

44

Кошарац: Два напрема један у Предсједништву БиХ за Сарајево значи крај БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима