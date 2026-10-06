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Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше

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06.10.2026 18:31

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Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше
Фото: Ustupljena fotografija

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 282.036 гласова, односно 52,34 одсто, прелиминарни су подаци ЦИК-а БиХ на основу резултата са 96,54 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша добио је 224.500 гласова или 41,66 одсто.

Важећих гласачких листића било је 538.820, неважећих празних 19.666, а неважећих по другом основу 7.156.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

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Избори 2026

Коментари (3)

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