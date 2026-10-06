Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 282.036 гласова, односно 52,34 одсто, прелиминарни су подаци ЦИК-а БиХ на основу резултата са 96,54 одсто бирачких мјеста.
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша добио је 224.500 гласова или 41,66 одсто.
Важећих гласачких листића било је 538.820, неважећих празних 19.666, а неважећих по другом основу 7.156.
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Грађани Српске о резултатима избора: "Народ је побиједио"
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