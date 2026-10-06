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"У Српској побиједиле политичке снаге које се залажу за стратешко партнерство са Русијом"

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06.10.2026 16:32

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"У Српској побиједиле политичке снаге које се залажу за стратешко партнерство са Русијом"

Из Амбасаде Русије у БиХ Срни је речено да их радује побједа политичких снага у Републици Српској које се залажу за свестрани развој стратешког партнерства са Руском Федерацијом.

"Рачунамо на даље унапређење сарадње у том правцу", наводе из овог дипломатског представништва.

Додали су да су спремни за реалистичку, прагматичну и узајамно корисну сарадњу са онима који гледају Русију као значајан фактор у процесу реализације Дејтонског мировног споразума, те као земљу која игра важну улогу у осигурању безбједности и сарадње на Балкану и у Европи.

Из руске Амбасаде наводе да су се и прије објаве званичних резултата избора показале одређене тенденције.

"Према нашем мишљењу, може се говорити о побједи странака с националном оријентацијом, њиховој широкој заступљености у органима власти БиХ, ентитета и на локалном нивоу", навели су из Амбасаде Русије у БиХ.

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Тагови :

Амбасада Русије у БиХ

побједа

Општи избори 2026

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