Траже се Јелена Тривић и Игор Црнадак: Мук након дебакла

Аутор:АТВ редакција
Коментари:9
Народни фронт Јелене Тривић и ПДП Игора Црнатка једни су од ријетких на политичкој сцени у читавој БиХ који се још увијек нису огласили након изборног дебакла.
Тривић која је претендовала у скупштину НСРС не само да је доживјела потпуни дебакл као предсједница једне политичке организације, него су са сцене нестали у политичари који су напустили партије које су им омогућиле мандат у 11. сазиву НСРС. Радислав Дончић је у Скупштину ушао са преко 2.000 гласова као кандидат ПДП-а, а као кандидат Народног фронта скупио је тек 500 гласова.
Подбацио је и Жељко Дубравац којег је ДНС почастио компензационим мандатом, а покушај кандидатуре испред Народног фронта за ПДПС БиХ је завршио неславно. Нико од поменутих још увијек се није огласио.
Република Српска
Колико су гласова освојили лидери партија у Републици Српској?
Странка предвођена Јеленом Тривић остварила је некакав успјех на локалним изборима у Бањалуци, али двије године касније на истом мјесту једва да су успјели да пређу цензус.
Након компензационе листе ПДП-а, Игора Црнатка и његову нову странку ПДП Републике Српске овај пут је погурао Небојша Вукановић. Лидер Листе за правду и ред жртвовао је своје функционере у Бањалуци да би посланичко мјесто у НСРС уступио Игору Црнатку.
Република Српска
"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?
Црнадак је и у овом изборном циклусу сачувао своје бирачко тијело које му доноси око 3.000 гласова, али без подршке Вукановићеве организације био би далеко испод цензуса. Како је био носилац листе За правду и ред-ПДП, Црнадак ће поново у Скупштину, а другопласирани на листи Саша Лазић испред Листе за правду и ред могао би да остане без мандата.
Ни Црнадак се још увијек не оглашава. Он је један од опозиционара који је гушио јавност анкетама у којима се предвиђа енормна предност за опозицију, као и потпуни пораз СНСД-а. Скенери су, за Црнатка, били императив и прекретница која ће донијети опозицији дуго очекивану побједу. Све што се могло чути од новог-старог посланика су анкете, изборне технологије и споразум у 10 тачака.
Република Српска
Вукановић: Жао ми је што сам изгубио 20 година жртвујући се за овакав народ
Једина ствар за коју се испоставило да је Црнадак био у праву је порука да након ових избора ништа неће бити исто. Што је дјелимично тачно. СДС више није најмоћнија опозициона партија, Листа за правду и ред је доживјела тотални дебакл, а СНСД је освојио историјски највећи број мандата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму