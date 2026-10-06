"Избори показали супериорност СНСД-а и расуло опозиције"

Аутор:АТВ редакција
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Социолог Владимир Васић изјавио је да је на општим изборима у БиХ СНСД показао апсолутну супериорност организованог система над политичком стихијом, док је насупрот томе девастирајући лом опозиционог блока плод, првенствено њихове сопствене, унутрашње идеолошке и организационе атрофије.
"Оваква констелација снага радикално смањује простор за унутрашње прегласавање. Тиме се враћа фокус на заштиту ентитетских интереса и изворног Дејтонског споразума са позиције реалне, институционалне моћи", оцијенио је Васић.
Он наводи да ће унутрашње консолидовање власти и уклањање свих унутрашњих кочница имати директне спољнополитичке рефлексије, прије свега, кроз изградњу знатно јаче и стабилније позиције за Републику Српску у Предсједништву БиХ.
Васић сматра да добијање неспорно легитимног и институционално подржаног представника омогућава Републици Српској чвршћу, офанзивнију и дипломатски агресивнију позицију у Сарајеву.
Он указује да је, опозиција, са друге стране, изнова показала да не разумије дубинске друштвене процесе, оставши заробљена у реактивном, херметичком дискурсу, јер годинама покушава да изгради сопствени идентитет искључиво кроз негацију власти и моралисање, без понуђене алтернативне друштвене визије.
"Организационо импотентни, поједини лидери опозиције, међусобно сујетама испарчани и политички дезоријентисани, довели су до распада опозиционих ентитета под притиском сопствене неспособности да формулишу платформу која мобилише, умјесто што суморно депримира", оцјењује Васић за Срну
Васић каже да су протекли општи избори у БиХ потврдили потпуно бетонско учвршћивање доминантне владајуће матрице и тоталну анихилацију опозиционог ткива.
Он напомиње да избори нису били тек рутинско пребројавање гласова или фестивал демократије, већ показна вјежба дубинског системског реформатирања изборног процеса, идеолошког расула опозиције и опасног, готово терминалног пражњења политичког простора од било какве дугорочне друштвене визије.
"Увођење нових технологија биометријске идентификације, отисака прстију и оптичких скенера најављивано је као дефинитивни тријумф транспарентности. Међутим, поново се показала неспремност челника Централне изборне комисије БиХ, кад скенери утихну. Нове технологије су помогле да гласају искључиво живи, али нису донијеле промјену, већ су само дигитално верификовале постојеће односе моћи", рекао је Васић.
Он упозорава да је најсимптоматичнији, најпоразнији и суштински најопаснији показатељ овог изборног процеса мала излазност, јер су апстиненти и званично постали убједљиво највећа "политичка групација" у овом друштву.
"Док владајући апарат савршено користи нове технологије за затварање свих системских пукотина и јачање спољних позиција Републике Српске, највећи генератор будуће кризе остаје застрашујућа чињеница да је огромна, мучаљива и политички апатична већина одлучила да у сопственој земљи више уопште не учествује", категоричан је Васић.
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