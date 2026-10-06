"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

Аутор:АТВ редакција
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На компензационим листама у Републици Српској прво мјесто у великој мјери заузимали су предсједници странака. Друге странке на врх листе постављале су заслужне појединце.
Највише носилаца компензационих листа налази се у Изборној јединици 3. Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић који је на овим изборима изашао у коалицији са Социјалистичком партијом Петра Ђокића био је носилац компензационе листе. У Изборној јединици 3 Чубриловић је освојио 998 гласова.
На прошлим изборима Чубриловић је освојио 3.590 гласова.
Човјек од повјерења за ПСС Драшка Станивуковића је Вељко Боровина. Први на компензационој листи Драшка Станивуковића освојио је 366 гласова. С обзиром на резултат ПСС-а, Боровина ће готово извјесно преузети мандат народног посланика, са вјероватно најмање освојених гласова у Скупштини.
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И Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске био је носилац компензационе листе. Стевандић је са својом странком самостално изашао на изборе, а освојио је 3.557. На прошлим изборима Стевандић је освојио 400 гласова више.
Досадашњи шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица освојио је 980 гласова, али је носилац компензационе листе за НСРС СНСД-а. С обзиром на одличан резултат СНСД-а, Мазалици је загарантовано мјесто у скупштинским клупама.
Предсједник Народног фронта Јелена Тривић остала је испод цензуса са својом странком. Прво мјесто на компензационој листи није помогло Тривићки која у читавој Изборној јединици 3 има 1.524 гласова. Њен колега, и други на компензацији Радислав Дончић, освојио је 527 гласова, док је на прошлим изборима у бојама ПДП-а успио да освоји директан мандат у Изборној јединици 2.
У скупштинске клупе би поново могла и Соња Караџић Јовичевић. Она је и претходни изборни циклус била на компензацији, али ове године је умјесто другог, на првом мјесту листе. Прошли изборни циклус СДС није имао ниједан компензациони мандат, али ове године би управо Јовичевић могла поново у скупштинске клупе испред СДС-а. У својој изборној јединици освојила је 715 гласова.
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Први на компензационој листи био је и предсједник Воље народа Српске Владо Ђајић. У Изборној јединици 3 Ђајић је освојио 2.501 гласова. На прошлим изборима као носилац листе СНСД-а Ђајић је освојио 29.000 гласова.
Ту је и Горан Селак. Носилац компензационе листе и предсједник СПС-а поправио је изборни резултат у односу на прошли циклус. Тада је освојио 2.973 гласа, док је ове године у ИЈ 3 добио 3.881.
Иако је најављивао промјене на листама због чега је пострадао Милан Савановић због Игора Црнатка, Небојша Вукановић је на компензационим листама задржао најближе сараднике - Загорку Граховац и Ђорђа Вучинића.
Ове године ће Вучинић освојити директан мандат, јер на листи није било Небојше Вукановића. Загорка Граховац, иако је пала у односу на прошле изборе, са 874 гласа поново би могла у скупштинске клупе.
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