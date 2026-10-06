Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

Аутор:Бојан Носовић
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Више особа је приведено, а пронађени су дрога и оружје у склопу велике акције полиције у Требињу умјерене против уличне продаје наркотика.
Како сазнајемо, претреси још трају, а заплијењени су кокаин, марихуана и амфетамин.
Акцију проводи ПУ Требиње и Управа за организовани и тешки криминалитет.
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АТВ ексклузивно сазнаје: Више лица приведено у Требињу због уличне продаје дроге
Више детаља очекује се након завршетка полицијске акције и оглашавања надлежних институција.
Све мјере и радње обављају се под надзором ОЈТ у Требињу.
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