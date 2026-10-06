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Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

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06.10.2026 09:44

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Привођење у Требињу
Фото: ATV

Више особа је приведено, а пронађени су дрога и оружје у склопу велике акције полиције у Требињу умјерене против уличне продаје наркотика.

Привођење у Требињу

Како сазнајемо, претреси још трају, а заплијењени су кокаин, марихуана и амфетамин.

Акцију проводи ПУ Требиње и Управа за организовани и тешки криминалитет.

Привођење у Требињу

Хроника

АТВ ексклузивно сазнаје: Више лица приведено у Требињу због уличне продаје дроге

Више детаља очекује се након завршетка полицијске акције и оглашавања надлежних институција.

Све мјере и радње обављају се под надзором ОЈТ у Требињу.

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Тагови :

Требиње

Дрога

хапшење

акција полиције

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