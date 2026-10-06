АТВ ексклузивно сазнаје: Више лица приведено у Требињу због уличне продаје дроге

Више лица приведено је у Требињу због сумње да су била укључена у уличну продају наркотика, сазнаје АТВ.

Према нашим информацијама, акција је проведена на подручју Требиња, а полиција наставља рад на документовању кривичних дјела.

Акцију проводи ПУ Требиње и Управа за организовани и тешки криминалитет.

Више детаља очекује се након завршетка полицијске акције и оглашавања надлежних институција.

Све мјере и радње обављају се под надзором ОЈТ у Требињу.