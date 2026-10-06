АТВ ексклузивно сазнаје: Више лица приведено у Требињу због уличне продаје дроге

Аутор:Бојан Носовић
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Више лица приведено је у Требињу због сумње да су била укључена у уличну продају наркотика, сазнаје АТВ.
Према нашим информацијама, акција је проведена на подручју Требиња, а полиција наставља рад на документовању кривичних дјела.
Акцију проводи ПУ Требиње и Управа за организовани и тешки криминалитет.
Више детаља очекује се након завршетка полицијске акције и оглашавања надлежних институција.
Све мјере и радње обављају се под надзором ОЈТ у Требињу.
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