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АТВ ексклузивно сазнаје: Више лица приведено у Требињу због уличне продаје дроге

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06.10.2026 09:04

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Привођење у Требињу
Фото: ATV

Више лица приведено је у Требињу због сумње да су била укључена у уличну продају наркотика, сазнаје АТВ.

Према нашим информацијама, акција је проведена на подручју Требиња, а полиција наставља рад на документовању кривичних дјела.

Акцију проводи ПУ Требиње и Управа за организовани и тешки криминалитет.

Више детаља очекује се након завршетка полицијске акције и оглашавања надлежних институција.

Све мјере и радње обављају се под надзором ОЈТ у Требињу.

Привођење у Требињу

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Тагови :

Требиње

хапшење

ПУ Требиње

Дрога

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