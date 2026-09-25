Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је јуче лице Т.Х., држављанина Њемачке, због конзумације "џоинта", који је, након што га је уочила полиција, одбацио.
Приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници уочили су наведено лице како конзумира импровизовану цигарету, тзв. „џоинт“.
Лице Т.Х. је ухапшено због почињеног прекршаја из члана 17. Закона о јавном реду и миру, те је одбило је да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога у организму.
О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје, наводе из ПУ Бањалука.
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