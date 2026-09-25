Logo

Ухапшен Бањалучанин осумњичен за крађу добровољних прилога из вјерског објекта

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 09:48

Коментари:

0
Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је јуче лице иницијала Ж.К. из Бањалуке због сумње да је из вјерског објекта у овом граду отуђио кутију са добровољним прилозима.

Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, лице Ж.К. сумњичи се да је починило кривично дјело „Крађа“.

Након комплетирања и документовања предмета, против осумњиченог ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу, саопштено је из ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Крађа

Бањалучанин

хапшење

ПУ Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Хроника

Преврнуо се камион у Хан Дервенти, огласили се из полиције

35 мин

0
Полиција МУП Републике Српске

Хроника

Крађа у Новом Граду: Из куће нестао новац, полиција трага за починиоцем

1 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Експлозија у БиХ: Бачена бомба на кућу

14 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Спомињу се убиства у Шведској: Нови детаљи након самоубиства полицајца Бркића

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима