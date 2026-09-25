Ухапшен Бањалучанин осумњичен за крађу добровољних прилога из вјерског објекта

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је јуче лице иницијала Ж.К. из Бањалуке због сумње да је из вјерског објекта у овом граду отуђио кутију са добровољним прилозима.
Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, лице Ж.К. сумњичи се да је починило кривично дјело „Крађа“.
Након комплетирања и документовања предмета, против осумњиченог ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу, саопштено је из ПУ Бањалука.
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