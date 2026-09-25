Додик: Не желимо да живимо под муслиманском влашћу, Трамп је прозор ка слободи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик изјавио је да хришћани у БиХ више не желе да живе под муслиманском влашћу и да америчког предсједника Доналда Трампа виде као наду и прозор ка слободи.
"Овдје су 500 година владали муслимани, Турци, а Срби су некако преживјели. Мучења су трајала 500 година и сада је требало да оживимо ту историју и да нама поново владају муслимани - не. Мислимо да БиХ није мјесто за нас", рекао је Додик.
Гостујући у подкасту савезника предсједника САД и америчког конзервативног политичког коментатора Вејна Елина Рута под називом "Ратна зона", Додик је навео да зна да постоји "дубока држава", која и даље нагиње ка "Клинтоновој Босни", а тај концепт је, како каже, немогућ.
Република Српска
Додик: Трамп спреман да чује став Срба
"Видјели смо шта се десило у Израелу 7. октобра. Јеврејски народ је вјеровао да је постигнут мир и коегзистенција са Палестинском управом, а било је потребно само једно јутро да се све то распадне. `Спавачи` су стрпљиво чекали свој тренутак да крену са масакрирањем Јевреја и хришћана", указао је Додик.
Он је истакао да су странци хтјели да обликују БиХ по својој вољи и промовисали су принцип "један човјек - један глас" ради испуњавања њихових политичких амбиција, а Срби би тада вјероватно били принуђени да оду.
На питање зашто су толико жељели да склоне из политичког живота имајући у виду цијели судски процес против њега и притисак, Додик је рекао да они не желе да чују различито мишљење или друге вриједности.
"То су криминалци који нападају цивилизацијске вриједности и желе да виде потчињеност. Администрација Џозефа Бајден жељела је да ми будемо послушни, а ако то нисте, онда треба да вас убију или склоне", рекао је Додик.
Он је навео да је био изложен прогону и процесуирању, уз помоћ странаца, Нијемаца и Бајденове администрације.
Подсјетивши да су Нијемци почели Други свјетски рат против Срба, Додик је истакао да је апсурдна ситуација да су Вашингтон и Брисел у БиХ послали Нијемца да ради против српског народа.
Додик је навео да се супротставио Нијемцу који је дошао у БиХ и рекао да ће бити затворен свако ко не буде испуњавао његове одлуке.
Република Српска
Додик о Трампу: Појавио се неко ко ће саслушати и српску страну
"Онда је за судски процес против мене био задужен тврдокорни муслиман, док је и судија била муслиманка која ме је осудила на годину дана затвора, забранила ми обављање политичких функција на шест година и смијенила са функције предсједника. То су резултати напора се уклоне противници", истакао је Додик.
Он је додао да је његова једина кривица била што је одбио да прихвати нелегалног Нијемца који је показивао све фашистичке карактеристике, подсјетивши да је његова породица пропатила и настрадала током Другог свјетског рата.
Додик је појаснио да је Устав БиХ веома јасан и каже да само парламент може да усваја законе, а не појединац.
"Брисел и Вашингтон су подржали Нијемца којег су довели у БиХ са свом силом и моћи, али он није подржан нити потврђен у УН да би био легитиман. Након тога смо прошли кроз веома тешко вријеме", рекао је Додик.
Он је указао да поједини у Трамповој администрацији и даље подржавају Дејтонски споразум, што је била фикција који су осмислили Клинтонови, јер су били залуђени концептом мултиетничке коегзистенције.
"Умјесто да идемо различитим путевима, као што је био случај са Југославијом, они су нас ставили да живимо заједно у БиХ са муслиманима и Хрватима. Рекли су да је Југославија морала бити расформирана јер Срби, муслимани и Хрвати нису могли да живе у једној држави. То је био циничан начин рјешавања ствари", рекао је Додик.
Након тога, каже Додик, учинили су све да уведу неуставне институције, судове, правосудне органе, те доведу странце да намећу законе, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч4
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
12
59
12
53
12
37
12
32
12
24
Тренутно на програму